Novinka na Štrbskom plese: Zo sklenenej loďky uvidíte krásny podvodný život

Vo Vysokých Tatrách pribudla ďalšia atrakcia. Zo špeciálnej loďky so skleneným dnom môžete dovidieť až na dno Štrbského plesa a pozorovať život pod hladinou.

Nemá pred ňou strach ani ostriež, ktorého uvidíte ako vo veľkom akváriu. Člnkovanie na najvyššie položenom mieste u nás si najnovšie môžete spríjemniť loďkou so skleneným dnom. „Pri nastupovaní sme mali zmiešané pocity. Plavčík nás však rýchlo presvedčil. Potom sme už viac pozerali do vody ako po okolitých vrchoch. Bol to perfektný zážitok,“ pochválili sa Vierka (27) a Dominika (17) z Martina.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Potápač Pavol Kráľ zo Štátnych lesov TANAP-u prezradil, čo sa dá vo vodách Štrbského plesa vidieť. „Najbežnejšou rybou je plotica, ktorá sa aj dá pri brehu prikrmovať, ďalšou je ostriež. Je opatrnejší a pri brehu sa veľmi nezdržiava,“ vraví Kráľ a pokračuje: „Najopatrnejšou rybou je však šťuka. Možné je pozorovať aj metrové jedince. Mali sme tu aj veľmi vzácnu rybu - sih marénu. Zdržiavala sa hlboko pod hladinou. Skoro s istotou však môžeme povedať, že vyhynula. Tak ako ostatné ryby v plese, aj táto bola nepôvodná, ale tu sa vyskytovala ako posledná na svete.“

Na Štrbskom plese sa člnkovalo už v roku 1880, no na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia sa zrušilo. Obnovilo sa pred 10 rokmi. Dnes je tu 24 celodrevených člnkov, z ktorých jeden je so skleneným dnom.