V hľadisku semifinále MS bola aj sexbomba z Baywatchu: Pamela osobne dohliadala na svojho zajačika!

Za svojou láskou letela tisícky kilometrov.

Americká herečka s bujným poprsím Pamela Andersonová (51) osobne podporila v hľadisku štadióna v Petrohrade svojho milenca - francúzskeho futbalistu Adila Ramiho (32), ktorý v utorok aktívne prispel k postupu svojho tímu cez Belgicko do finále majstrovstiev sveta.

Herečka, ktorú preslávila úloha v kultovom seriáli Baywatch, sa stala futbalovou fanúšičkou po tom, ako začala randiť s Ramim. Na ikone „záchranárskeho plavkového seriálu“ bolo vidieť, že je do Ramiho veľmi zamilovaná. Po celý zápas búrlivo aplaudovala a keď mala pocit, že sa jej milovaný Adil pozerá jej smerom, poslala mu vzdušný bozk.

Pamela v úzkych čiernych šatách pôsobila uvoľnene. S priateľkou po svojom boku sa usmievala od ucha k uchu. Trikrát rozvedená herečka si z devätnásťročného vekového rozdielu ťažkú hlavu nerobí. Nedávno pre denník The Sun prehovorila o svojom sexuálnom spolužití so slávnym futbalistom.

„Je to fantastické. Samozrejme ho milujem. Musíte byť veľmi odvážni a užívať si veci,“ povedala Pamela Andersonová. V Rusku by mala zostať až do nedele, keď je finále. A po ňom už má s Adilom naplánovaný veľký flám bez ohľadu na jeho výsledok.