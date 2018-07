Kráska sa vykašlala na prácu kaderníčky a stala sa pilotkou: Pri pohľade na jej fotky budete len ticho závidieť

Kariéru kaderníčky zavesila na klinec, aby si mohla pracovať ako pilotka. Sen sa jej splnil a dokonca z nej spravil hviezdu Instagramu.

Sara Johansson (33) zverejňuje snímky zo zákulisia svojej práce a získalo jej to takmer 27 tisíc sledovateľov na Instagrame. Krásna Švédka pravidelne pridáva svoje fotky v kokpite, na krídlach lietadla alebo z rožných exotických miest, ktoré navštevuje.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Mladá pilotka lietala dva a pol roka na Boeingu 737, no teraz ho vymenila za Falcon 7X. "Na Instagrame dostávam veľa správ z celého sveta. Je to jedinečný spôsob, ako sa spojiť s ľuďmi. Našla som si aj niekoľko nových priateľov," prezradila Sara pre Daily Mail.

Kráska si svoje rozhodnutie nevie vynachváliť. "Milujem lietanie. Je to pocit, ktorý ani nemôžem vysvetliť. Keď lietam som najšťastnejší človek na svete," dodala.

Sara však priznala, že skôr ako sa stala pilotkou sa lietania bála. "V 16 rokoch som sa po prvýkrát posadila do kokpitu a hneď ma to zaujalo. V tej dobe som študovala. Po škole som začala pracovať ako kaderníčka a roky plynuli. Časom som začala cítiť, že práca kaderníčky, nie je to pravé." Našla si najbližšiu školu pre pilotov a prihlásila sa. Napriek tvrdým skúškam sa nevzdala a teraz žije svoj sen.