Úprimné vyjadrenie slovenského fenoména: Sagan kuje pikle na najťažšieho súpera!

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhé miesto v 4. etape 105. ročníka Tour de France a udržal si zelený dres.

Jazdec stajne Bora-Hansgrohe bojoval o svoje jubilejné desiate víťazstvo v kariére na francúzskych cestách, no v hromadnom špurte ho zdolal Fernando Gaviria. Kolumbijský pretekár z Quick-Stepu preťal cieľ rovinatej 195 km dlhej trate z La Baule do Sarzeau v čase 4:25:01 h. Na treťom mieste skončil Andre Greipel z Lotta Soudal. Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Greg van Avermaet z BMC.

Pre dvadsaťtriročného Gaviriu to bol druhý triumf pri premiére na Tour, v pondelňajšej tímovej časovke pridal tretie miesto. "Bolo to veľmi ťažké víťazstvo. Nedostali sme žiadnu pomoc pri kontrole úniku, preto to bolo náročné, ale v utorok sme veľmi chceli vyhrať a tím odviedol neuveriteľnú prácu. Takže sme všetci šťastní. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich tvrdú prácu. Teraz sa zameriame na ďalšie dni a čo v nich môžeme dosiahnuť. Na Tour sme trénovali veľmi tvrdo a prišli sme vo výbornej kondícii," povedal Gaviria do televíznych kamier.

O päť rokov starší Sagan dosiahol na prebiehajúcom ročníku jedno víťazstvo a dve druhé miesta. Na striebornej priečke skončil 20-krát v etapách Tour. "V utorok to bolo o načasovaní. Ak by som bol na zadnom kolese Greipela, keď odštartoval špurt, výsledok mohol byť iný. Ale je to fajn. Tajomstvo na zdolanie Gaviriu môže byť v tom, že si počkám na nejakú jeho chybu alebo, keď príde viac kopcov," povedal slovenský reprezentant pre oficiálnu stránku súťaže.

Sagan má na čele súťaže o zelený dres už len štvorbodový náskok pred veľkým konkurentom Gaviriom. "Vieme, že Peter je jeden z najlepších pretekárov v pelotóne, takže som veľmi rád, že s ním môžem súperiť. Bude to ešte veľmi ťažké a vieme, že musíme zabrať viac," pokračoval Gaviria.