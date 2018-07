V Afrike sa zrútilo lietadlo, hlásia 20 zranených ľudí: Desivé fotky po dopade

Neďaleko juhoafrickej metropoly Pretória v utorok popoludní spadlo lietadlo, podľa záchranárov sa zranilo 20 ľudí.

Juhoafrické médiá napísali, že stroj mieril na letisko Wonderboom, ktoré je severne od Pretórie. Nehodu potvrdila polícia aj svedkovia, ktorí lietadlo videli. Podľa nich sa po dopade vznietilo.

[UPDATE] - One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb — ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 July 2018

Juhoafrický server The Citizen napísal, že najmenej jeden zo zranených je v kritickom stave. Súkromná pohotovostná služba ER24 na svojej webovej stránke zverejnila prvé zábery vraku. Je na nich vidieť ľudí, ako pomáhajú pasažierom dostať sa z lietadla, ktoré skončilo na poli.