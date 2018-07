Kňažko pre lupiča vydupal vyšší trest: Týmto slovám odsúdeného Pavla neverí ani náhodou!

Konečne odchádzal spokojný. Herec a expolitik Milan Kňažko (72) sa nevedel zmieriť s tým, že lupič Pavel Novotný (52), ktorého postrelil vo svojom vlastnom dome, dostal len tri roky.

Najvyšší súd na jeho podnet, ako aj aktivitu exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (54) rozhodol, že trest je primalý a nariadil, aby sa okresný súd vecou zaoberal nanovo. Kňažko je navyše naďalej presvedčený, že si jeho dom Novotný nevybral náhodne.

Novotného súd pred rokom odsúdil na tri roky. Kňažko vtedy zo siene odchádzal vytočený. „Do p**e. Čo si to dovoľujú toto,“ povedal na súde a žiadal vyzliecť sudcu z talára. Napokon Luciu Žitňanskú presvedčil, aby podala dovolanie na Najvyšší súd. Novotný totiž dostal tri roky, čo považovala za neoprávnene mierny trest. Súd verdikt obhajoval tým, že Novotného priznanie viny bolo poľahčujúcou okolnosťou.

Kňažko oponoval, že nemal veľmi na výber, keďže lupiča prichytil a legálne držanou zbraňou postrelil. „Ak je prichytený pri čine, to nie je poľahčujúca okolnosť. Je ťažké uveriť, že svoj čin ako recidivista úprimne ľutuje. Novotný sa nepriznal, kto ho poslal. Je len ťažko uveriteľné, že prišiel k môjmu domu náhodne,“ povedal pred súdom Kňažko. Herec je presvedčený, že 12-krát trestaného Novotného niekto k nemu poslal. Hoci nikoho nemenoval, naznačil, že dráždi najmä vládnych politikov. Kňažko si myslí, že objednávateľom krádeže bol niekto, kto má vplyv na políciu, prokuratúru aj súdy. „Je vylúčené, že to bola náhoda. Prešiel mnohými domami, ktoré mohol vykradnúť. Nie som hlupák, aby som niekoho menoval. Musel to byť niekto, kto ovplyvnil tieto inštitúcie, ktoré som menoval,“ povedal Kňažko.

Najvyšší súd v utorok skonštatoval, že Novotný neuviedol svojho komplica a priznanie automaticky neznamená poľahčujúcu okolnosť. Vec preto vrátil na okresný súd. Žitňanská vo svojom dovolaní tvrdí, že minimálna sadzba za lúpež v tomto prípade nemala byť tri roky, ale 5 rokov a 4 mesiace až 10 rokov.

Ako sa prípad vyvíjal

Podľa súdu tiež prvostupňový súd neprihliadal na priťažujúcu okolnosť a to, že Novotný lúpil priamo v dome, teda na mieste osobitnej ochrany. Novotný si trest odpykáva v najmiernejšom väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou. Verdikt si neprišiel vypočuť. Po zrušení rozsudku poputuje do väzby v Bratislave.

Chronológia rozhodnutí súdov, ktoré spochybnil Kňažko a nepáčili sa ani exministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej.

11. januára 2017 – Novotný vnikol do domu Kňažka s pomocou skrutkovača a odcudzil veci v hodnote asi 10 000 €. Herec ho prichytil a postrelil do nohy.

14. mája - Podal prokurátor na Novotného žalobu za trestné činy krádeže, porušovania domovej slobody a poškodzovania cudzej veci.

16. júna 2017 – Okresný súd Novotného odsúdil na 3 roky. Expolitik si myslí, že ide o malý trest, v čom ho podporilo ministerstvo.

2. februára 2018 – Po tom, ako Kňažko napísal rozhorčený list na Generálnu prokuratúru a ministerstvo spravodlivosti, Lucia Žitňanská podala dovolanie.

10. júla 2018 – Najvyšší súd rozhodol, že trest 3 roky je primalý a vec vrátil Okresnému súdu, aby rozhodol o výške trestu nanovo.