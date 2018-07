Obvinenie pre šéfa UCI: Dotiahol Tour do mesta, kde starostuje!

Protekcia ako vyšitá? Štvrtá etapa Tour de France 2018 priniesla opäť ďalšiu šancu pre šprintérov.

Začínala sa aj finišovala pri oceáne, no väčšinu si cyklisti odkrútili vo vnútrozemí. Záverečný špurt sa odohral vo francúzskej obci Sarzeau, ktorú sme na Tour videli po prvý raz. Je to náhoda, že toto osemtisícové mesto z Bretónska debutovalo práve tento rok? Nie naozaj! Starostom Sarzeau je totiž šéf Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) David Lappartient (45). Ten sa do funkcie prezidenta UCI dostal v septembri 2017, starostom je pritom už od roku 2008. Od svojho nastúpenia do novej funkcie nezaháľal a expresne rýchlo vybavil, aby sa aj jeho mesto objavilo na mape najslávnejších cyklistických pretekov sveta. Pritom mnohé väčšie francúzske mestá odmietli hostiť Tour, pretože to pre ne znamená zvýšené náklady. Sarzeau tento problém, zdá sa, nemá.

Lappartient sa navyše pred samotným štartom Tour pustil aj do britského jazdca Chrisa Frooma. Nepáčilo sa mu, akým spôsobom riešil svoju dopingovú kauzu. Šéf tímu Sky, za ktorý Froome preteká, mu teraz poslal štipľavý odkaz.povedal pre BBC sir Dave Brailsford. „Ak chcete byť prezidentom UCI, musíte rokovať v záujme všetkých strán. Stále sa to len učí. Dúfam, že príde rýchlo na to, že protekcia nie je na mieste.“

David Lappartient (54)

 Národnosť: francúzska

 Starosta Sarzeau: od r. 2008

 Prezident UCI: od r. 2017

 Populácia Sarzeau: 7 825 obyvateľov

 Rozloha Sarzeau: 60,23 km�