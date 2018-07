Vnuk Magdy Pavelekovej († 84) predáva jej vilu: Za koľko ju chce streliť?

Zbavujú sa dedičstva! Uznávaná herečka Magda Paveleková († 84), ktorá zomrela pred troma rokmi, po sebe zanechala nielen nezabudnuteľnú umeleckú a kultúrnu stopu, ale aj vilu v Dunajskej Lužnej neďaleko Bratislavy.

Rozľahlú nehnuteľnosť zdedili jej milovaní vnuci Andrej (32) a Tomáš (31). Nadštandardne vybavenú luxusnú vilu po pani Majde, ako ju všetci s láskou volali, sa však rozhodli predať, a to za poriadne mastnú sumu. Starší herečkin vnuk Novému Času prezradil, čo ho spolu s bratom k tomuto zásadnému kroku viedlo. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Budúci týždeň uplynú presne tri roky odvtedy, čo Magda Paveleková († 84) zomrela vo svojom dome v Dunajskej Lužnej. Sídlo, v ktorom uznávaná umelkyňa naposledy vydýchla, zdedili jej milovaní vnuci Andrej a Tomáš, ktorí sa o dedičstvo po babke s láskou starali a trávili v ňom voľné chvíle.

Vilu so štyrmi izbami, s tromi kúpeľňami, fitkom, telocvičňou so saunou, veľkou záhradou a terasou však teraz ponúkajú na predaj. „Dôvod je taký, že si s bratom ideme kupovať byty, nič iné za tým nie je,“ povedal Novému Času herečkin vnuk Andrej. Nehnuteľnosť svieti v ponuke realitnej kancelárie a potenciálni budúci majitelia už „žhavia“ telefóny. „Ťažko povedať, ktorý zo záujemcov sa rozhodne, že do toho nakoniec pôjde, je to otázka času,“ prezradil Andrej, ktorý tak spolu s bratom už môže spriadať plány na nové bývanie.

Luxusnú nehnuteľnosť s veľkou záhradou v tichej uličke na skok od hlavného mesta sa pani Majda pokúšala predať už dávnejšie. Bolo o nej známe, že počas života sa sťahovala neuveriteľných tridsaťdvakrát a zbohom chcela dať aj tejto adrese a presunúť sa do Bratislavy.

Po smrti manžela Štefana († 86) sa totiž vo svojom rozľahlom kráľovstve cítila opustene. „Je to pre mňa strašne veľké. Išla by som bývať do pekného bytíka v Ružinove,“ vyjadrila sa vtedy obľúbená umelkyňa v období, keď chcela svoje hniezdočko predať za 450 000 eur, a to aj spolu s nábytkom. Napokon znížila cenu o 50 000 eur, ani to však nezabralo. Po rokoch jej hacienda opäť svieti v ponuke realitnej kancelárie za ešte nižšiu sumu - 279 990 eur.

Pozrite si aj video - posledná rozlúčka s Magdou Pavelekovou: