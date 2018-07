Britský minister pre brexit David Davis odstúpil zo svojej funkcie: Môže za to Mayovej rozhodnutie

Britský minister pre brexit David Davis odstúpil zo svojej funkcie. Oznámila to v noci na pondelok spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na agentúru Press Association (PA).

Davisovu rezignáciu potvrdili agentúre dva nemenované vládne zdroje.

Minister sa rozhodol odstúpiť po tom, čo premiérka Theresa Mayová odmietla na piatkovom stretnutí s členmi svojho kabinetu Davisove návrhy o budúcom vzťahu Británie s Európskou úniou. Mayová mieni predstaviť schválený plán v utorok v parlamente a neskôr o ňom bude diskutovať s poslancami svojej Konzervatívnej strany.

Niektorí probrexitovo orientovaní poslanci s plánom podľa Sky News nesúhlasia a špekuluje sa, že Mayová by mohla čeliť výzvam na odchod z funkcie. Tento proces by sa spustil, ak by ju na to listom vyzvalo 48 konzervatívnych poslancov.

David Davis bol vymenovaný za ministra 13. júla 2016 a bol zodpovedný za rokovania o vystúpení Veľkej Británie z EÚ. Zástancovia brexitu označili podľa BBC jeho rezignáciu ako "zásadné a odvážne rozhodnutie".

Dohodnutý plán predpokladá, že Spojené kráľovstvo bude aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu. Tá by sa mala týkať tovaru, nie však služieb, ktoré predstavujú prevažnú časť britskej ekonomiky.

Britská vláda ráta aj s obmedzením pohybu kapitálu a pracovných síl. V záujme zachovania voľného pohybu tovaru chce Londýn zaručiť, že všetky druhy budú naďalej zodpovedať štandardom EÚ.

Mayová svojich ministrov varovala, že ďalej už nebude tolerovať verejnú kritiku vládnej politiky po tom, ako ju kabinet v piatok podporil.