Cyklistov zmietla z cesty mladá vodička: Peter († 45) neprežil, Andrea bojuje o život: Veľavravné slová svedka!

Krásny nedeľný výlet sa v okamihu zmenil na strašnú tragédiu. Do dvojice cyklistov za Mníchovou Lehotou (okr. Trenčín) narazilo zozadu osobné auto.

Náraz bol taký silný, že oboch odhodilo niekoľko metrov. Zrazený Peter († 45) z Trenčína podľahol zraneniam, Andrea (50) bojuje o život. Za volantom sedela mladá vodička Lucia (27).

Nehoda sa stala v nedeľu naobed. Cyklisti boli na ceste len pár kilometrov od domu, keď ich zachytilo auto, ktoré šoférovala Lucia (27) z okresu Trenčín. „Riadila Alfu Romeo smerom od Trenčína na Bánovce nad Bebravou. Z doposiaľ nezistených príčin narazila do dvojice cyklistov, ktorí jazdili v tom istom smere,“ uviedla policajná hovorkyňa Elena Antalová. Obaja mali na sebe cyklistický výstroj aj prilby, žiaľ, tentoraz to nestačilo.

Podľa svedkov vodička narazila do cyklistov zozadu. „Ona vôbec nebrzdila, musela sa venovať niečomu inému,“ tvrdil jeden z nich. Vodička zostala po nešťastí v šoku, záchranári jej museli poskytnúť pomoc. Zrazeného Petra († 45) na mieste oživovali, no ani po niekoľkominútovej resuscitácii sa muža nepodarilo zachrániť. Cyklistku Andreu previezli v kritickom stave do nemocnice.