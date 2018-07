Čerstvá mamička Švidraňová o zoznámení s talianskym frajerom: Mala to byť láska na jednu noc?

Užíva si materskú dovolenku! Herečka a speváčka Barbora Švidraňová (30) porodila pred dvomi mesiacmi synčeka Gabriela, ktorého má so starším partnerom, Talianom Francescom Mendoliom (38).

O jej frajerovi sa však doteraz veľa nevedelo. Známa ryšavka pre Nový Čas Nedeľa prehovorila nielen o Francescovi, ale aj o svojej novej úlohe matky.

Švidraňovej robí najväčšiu radosť synček Gabriel. Napriek tomu, že je jej taliansky partner Francesco neustále odcestovaný, zatiaľ jej takýto vzťah vyhovuje. A kde vlastne na muzikanta natrafila? „V Bratislave na spoločenskej akcii, ktorú som moderovala. On tam hral s kapelou. Stretli sme sa na schodoch tesne pred tým, ako som mala ísť na javisko. Veľmi ma očaril, ale po skončení akcie som odtiaľ radšej nebadane utiekla, lebo som tušila, čo sa stane. Ja nie som dievča na jednu noc,“ prezradila herečka. Práve ona sa mu ozvala prvá. „Ak ma muž chce, musí si ma získať. Ale aj tak sme sa potom našli cez internet cez spoločných známych, muzikantov. Našla som fotku, na ktorej sme boli spolu odfotení a napísala som mu, že ďakujem za pekný večer. Vtedy zistil, kto som, začali sme si písať a navštevovať sa,“ hovorí Švidraňová, ktorej známosť trvá dva roky.

Francesco síce pri pôrode nebol, no syna už bol navštíviť. „Bol nadšený, pretože Gabriel je jeho verná kópia. Trochu sa mu triasli ruky a priznal, že sa mu rozbúšilo srdce.“ Herečka si život s bábätkom nevie vynachváliť. „Byť mamou je nádherné. Priviesť dieťa na svet a stať sa mamou je pocit, ktorý sa nedá opísať slovami, a pochopíte, čo to naozaj znamená, až vtedy, keď sa to stane,“ dodala ryšavka.

