Expresný pôrod! Farmárka Máčeová porodila druhé dieťatko: Dcérka dostala luxusné meno

Toto nečakala! Nikola Máčeová (28), známa z reality šou Farma, je už dvojnásobnou mamou.

Dcérku Chantal však priviedla na svet v nitrianskej nemocnici priam expresne rýchlo. Novému Času prezradila okolnosti svojho nevšedného pôrodu.

Nikola Máčeová sa teší z dcérky Chantal, ktorú porodila v sobotu. Dievčatko sa už nevedelo dočkať, kedy príde na svet. „Bolo to veľmi rýchle, Dušan čakal na chodbe, no nestihli ho ani len zavolať. Ak by bol každý pôrod taký, tak rodím každý týždeň. Personál bol super,“ povedala Novému Času šťastná mamička.

Doma ju už netrpezlivo čaká čerstvý otecko - snúbenec Dušan a jedenapolročný synček Dylan, ktorého má s markizáckym kuchárom Danielom Hrivňákom. „Malý mi veľmi chýba, už sa ho neviem dočkať,“ dodala Nikola, ktorá dcérku porodila v tej istej nemocnici ako synčeka. Šťastnou novinkou sa pochválila na sociálnej sieti, kde počas víkendu prijala už množstvo gratulácií.

Chantal

Hmotnosť: 3 540 g

Výška: 50 cm

Pozrite si aj video - Farmárka Nikola Máčeová: Nehoda krátko pred pôrodom