Saganovi ušiel žltý dres o chlp: Bodov však mohol získať oveľa viac

Obrovský boj! Víťazom prvej etapy 105. ročníka Tour de France sa stal kolumbijský pretekár Fernando Gaviria (23) zo stajne Quick-Step Floors.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po dramatickom záverečnom špurte zdolal slovenskú hviezdu Petra Sagana (28) z tímu BORA-hansgrohe, ktorý skončil druhý. Na treťom mieste sa umiestnil Nemec Marcel Kittel (30) z tímu Kaťuša-Alpecin. Debutant Gaviria sa tak po prvom štarte na Tour oblečie do žltého dresu pre vedúceho pretekára súťaže.

Na štart rovinatého úseku z Noirmoutier-en-l‘ Ile do Fontenay-le-Comte sa postavilo 176 cyklistov z 22 tímov. Pre futbalové MS odštartovala etapa o jedenástej predpoludním.

Po 119,5 km etapy čakala na jazdcov šprintérska prémia v La Tranche sur Mer a Sagan sa s ďalšími favoritmi snažil v pelotóne zaujať čo najvýhodnejšiu pozíciu. Dvadsať bodov si v prémii pripísal Cousin, o tri menej Ledanois a pätnásť Offredo. Desať kilometrov pred cieľom sa na zemi ocitlo približne desať jazdcov, medzi inými Arnaud Demare (Groupama-FDJ) a v poli skončil po kolízii aj Christopher Froome (Sky). Sagan mal pred záverečným špurtom výhodnú pozíciu, no Gaviria bol nad sily Slováka aj všetkých ostatných. „Pokiaľ ide o úvodnú etapu a druhé miesto Sagana, je to pekné, dnes bude jazdiť v zelenom drese, ale nejde mi do hlavy, prečo naplno nešpurtoval na rýchlostnej prémii, mohol mať viac bodov,“ zhodnotil Saganov výkon pre Nový Čas dlhoročný tréner slovenskej cyklistikej reprezentácie Kamil Haťapka (86).