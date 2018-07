Na Mariánsku horu v Levoči mieri pol milióna pútnikov: Koľko kilometrov prejdú pešo?

Na Mariánsku horu nad Levočou v sobotu prúdili desaťtisíce pútnikov a dnes sa k nim pripoja ďalší. Smerujú na Mariánsku púť, ktorá sa koná už od 13. storočia. Organizátori očakávajú, že ich spolu bude až 500-tisíc.

Púť sa tradične koná v prvý júlový víkend. Nepodarilo sa ju zlikvidovať ani komunistom. „Ja som s rodičmi na púť chodievala už ako malá. Za socializmu nás všetkých nahnali do jedného maličkého vagóna, kde sme sa ukrutne tiesnili. Na stanici na nás púšťali psov. Nie sú to príjemné spomienky. Dnes je to krása a rada sa sem stále budem vracať,“ vyznala sa Agáta (49) z Michalian (okr. Trebišov).

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Na púť sa ľudia vozia autami, autobusmi či vlakom, ktorý do Levoče zavíta vždy len počas pútnického víkendu, inak je levočská stanica osirelá. Najtradičnejší spôsob prepravy je však po svojich. Peši sa do Levoče chodievalo odpradávna. Túto tradíciu dodnes zachovávajú desiatky pútnikov, z ktorých mnohí pochodujú aj celú noc. Na horu prichádzajú počas celej soboty vyčerpaní, ale šťastní, že sa môžu symbolicky stretnúť s Pannou Máriou, ktorá je patrónkou púte.

Keďže na hore sa okrem kresťanských predmetov a zopár iných drobností nepredáva vôbec nič, musia si so sebou priniesť aj zásoby. Nič ich však nedokáže odradiť od toho, aby na Mariánsku horu prichádzali mnoho rokov po sebe. „Tento duchovný zážitok sa nedá ničím nahradiť. Čerpám z neho silu po celý rok. Chodievam sem odmalička. Prídem za Pannou Máriou ďakovať za minulé mesiace a prosiť ju o silu do ďalších. Zároveň si pospomínam na blízkych, ktorí už nie sú medzi nami - babičku či deduška. Pre niekoho to je turistika, pre mňa najväčší duchovný zážitok,“ prezradila Andrea zo Šarišských Draviec. „Veriaci sem nechodia kvôli nejakej paráde, ale pre svoju potrebu, tak ako my prichádzame k svojej matke, ak ešte žije. Ak nie, tak ideme na cintorín. Prídu so svojimi starosťami aj s radosťami. Vyžalovať sa a načerpať novú energiu, aby mohli ísť ďalej,“ uzavrel František Dlugoš, dekan levočskej farnosti.

Ceny tovaru pod horou

Priamo pri kostole na hore sa občerstvenie nepredáva, ale stánky stoja na parkovisku pri zimnom štadióne v Levoči pri ceste, po ktorej musia prejsť všetci pútnici.

Perník 1,50 - 3,00 €

Turecký med 0,60 - 2,00 €

Lízanka - 0,60 €

Pivo - 1,20 €

Radler - 1,50 €

Klobása - 1,80 €/100 g

Hranolčeky - 1,00 €/100 g

Gyros tanier - 3,50 €

Kuracie plátky - 2,00 €/100 g