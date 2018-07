Česká tenistka si za toto získala uznanie: Neymar sa má od nej ešte čo učiť!

Češka Barbora Strýcová si za svoju bojovnosť vyslúžila na Wimbledone uznanie divákov.

V zápase proti Nemke Görgesovej sa vrhla nebezpečne za loptičkou, no neudržala rovnováhu a narazila do stoličiek, na ktorých tenistky odpočívajú počas pauzy. Ihneď sa však postavila a pokračovala v zápase.

"Nebolelo to, ja asi viem padať," povedala pre český Blesk. Zabavila sa nad tým, že by mala ísť príkladom brazílskemu futbalistovi Neymarovi. "Nemyslím si, že iba Neymar, veľa futbalistov by si malo brať príklad," provokovala Strýcová.

Julia Görgesová nakoniec nad českou tenistkou zvíťazila po ťažkom boji v troch setoch.