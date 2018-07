Žena zverejnila list z väzenia od svojho otca: Rozpútala tým hotový ošiaľ

Žena zaujala na Twitteri, keď zverejnila inšpiratívne listy, ktoré jej píše jej otec z väzenia.

23-ročná Ariel Thomas, ktorú väčšina ľudí pozná ako dídžejku Ari z Dallasu v Texase, zdieľala na Twitteri fotografiu listu s názvom Sústrediť sa na jednu vec, ktorý jej poslal je otec Greg z väzenia. Je to však len jeden z mnohých listov, ktorý jej poslal za posledných päť rokov za mrežami.

"Môj otec je vo väzení na 15 rokov. Je to ten najmúdrejší človek, ktorého poznám, vždy je veľmi pozitívny, napriek všetkému. Posiela mi motivačné listy každý mesiac a tu je jeden z nich.," napísala na sociálnej sieti. Pre Uniland Ari vysvetlila, prečo bol v roku 2012 jej otec odsúdený. Je vo väzení kvôli rôznym podvodom s hypotékami vo výške niekoľkých miliónov dolárov.

Hovorí, že jej veľmi chýba, ale zároveň opatruje jeho listy. "Môj otec je perfektný a inteligentný. Pozerám sa na neho rôznymi spôsobmi. Samozrejme, vzdialenosť náš vzťah ovplyvnila a chýba mi, že ho nemôžem vidieť každý deň. Vždy si myslím, že je nevinný a že to na neho niekto hodil, ale to som len ja. Môj otec mi posiela listy neustále, odkedy je vo väzení. O milovaní samého seba, sústredení, motivácii. Taktiež napísal aj knihu Prax je cesta k dokonalosti a pracujem na tom, aby ju vydali."

Taktiež však spomína aj to, že napriek tomu, že je jej otec vo väzení, stále k nemu vzhliada. Vo svojom liste písal aj o sústredení sa a o tom, že práve to je skrytá sila toho, aby ste mohli dosiahnuť zdravý a šťastný život. Taktiež však spomína aj vášeň, pretože práve vďaka vášni ste schopný sústrediť všetku svoju pozornosť len na jednu vec. "Garantujem ti, že potom v tom, čo robíš, budeš najlepšia!" napísal. Nemožno sa čudovať tomu, prečo Ari ku svojmu otcovi neustále vzhliada.

Keď videla reakcie na list od jej otca, nemohla uveriť tomu, koľko ľudí sa s ním stotožnilo. Dospela teda k záveru. "Rozhodla som sa zverejniť to na Twitteri, pretože mi Boh povedal, aby som to urobila. Hneď, ako som si to prečítala, cítila som, že toto je presne to, čo som potrebovala. Hneď mi bolo jasné, že to musia vidieť aj ďalší ľudia. Preto viem, že to bolo správne, naozaj som netušila, že ľudia zareagujú takto! Dokonca mi napísali, že ďakujú môjmu otcovi. Preto plánujem zverejňovať viac."