Medveď si urobil piknik v záhrade: Yogi sa presťahoval

Legendárny kreslený medvedík Yogi bol známy tým, že turistom kradol jedlo z piknikových košíkov. Zdá sa, že za tie roky vyrástol, presťahoval sa a dal sa na pitie!

Yogi očividne zamieril na juh do Kalifornie. Mark Hough z Altadeny pri Los Angeles totiž zažil stretnutie s medveďom, ktorý sa mu nápadne podobal.

Otvoriť galériu Zdroj: youtube/Mark Hough

Mark si chcel užiť oddych pri poháriku margarity, keď ho čosi vyrušilo. „Postavil som sa a uvidel som medveďa, ako mi lezie cez plot,“ povedal muž, ktorý sa rozhodol pre strategický ústup do domu. Odtiaľ si medveďa filmoval, pretože toto by mu asi nikto neuveril. Maco sa najprv schladil v jeho jacuzzi. Keď sa okúpal, zamieril rovno za margaritou na stolíku. Prevrátil pohár a všetko zlízal. Potom sa stratil v kríkoch. Keď to Mark išiel povedať susedovi, zistili, že chlpáč je na strome a vyspáva opicu! Zobudil sa až po ďalších dvoch hodinách.