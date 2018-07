Už ich nespája vôbec nič: Dara Rolins urobila za vzťahom s Rytmusom poslednú bodku!

Už ich nespája vôbec nič! Popová diva Dara Rolins (45) prežívala v posledných mesiacoch turbulentné obdobie.

V marci totiž oficiálne oznámila rozchod s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským (41) a následne prišla prestrelka kvôli raperovej novej láske Jasmine Alagič (29). Expartneri síce tvrdili, že zostali priateľmi, no čakal ich ešte jeden dôležitý krok - majetkové vyrovnanie. Počas vzťahu si totiž postavili dom v českých Tuchoměřiciach a bolo jasné, že ten, kto tam zostane, bude musieť platiť! Ako sa Novému Času podarilo zistiť, ten kto musel ísť z domu, bol Rytmus. Luxusné sídlo, kde Dara vychováva dcérku Lolu (10), tak má patriť už výlučne iba jej.

Dara prežila s Rytmusom sedem rokov. Mnohí si mysleli, že je to jej životná láska. Na verejnosti, ale aj v súkromí pôsobili ako dokonalý pár, ktorému kríza nehrozí. Problémy sa však pomaly, ale isto začali a dvojica sa za posledný rok odlúčila. Nakoniec práve Rolins povedala „stop“ a raperovi dala zbohom. Nasledovalo delenie majetku a témou číslo jeden bol ich luxusný dom v Tuchoměřiciach priamo pri lese s pozemkom s výmerou 1 008 štvorcových metrov. „Dare sa tam býva dobre. Dom si zariadila podľa vlastných predstáv. Aj pre dcérku Lolu je to domov, a tak to zostane. Majú to miesto veľmi rady,“ prezradil pred časom zdroj blízky rozídenej dvojice. A naozaj sa tak aj stalo.

Speváčkin dom je už výhradne v jej vlastníctve. „Dara Rytmusa vyplatila pred viac ako dvoma týždňami. Išlo o polovicu z hodnoty domu,“ povedal zdroj z okolia speváčky. Podľa realitného makléra sa Dara buchla poriadne po vrecku. „Aktuálnu cenu novostavby rodinného domu odhadujem na 771-tisíc eur,“ vysvetlil Andrej Churý. Rytmusovi tak zrejme píplo na účte približne 385-tisíc eur! Nový Čas kontaktoval Daru, no tá sa do uzávierky nevyjadrila, raper už nejaký čas s médiami nekomunikuje.

Prišlo sklamanie

Vyzerá to tak, že dvojicu už spájajú iba spomienky na ich vzťah. Rytmus však dlho sám nezostal. Už dva mesiace po ohlásení rozchodu randil s moderátorkou Jasminou Alagič. Po prvotnom zapieraní nakoniec vyšli s pravdou von a dnes ich príspevky na sociálnych sieťach pripomínajú scény zo sladkých románov.

Po láskyplných videách a vyznaniach však prišli od Rytmusa slová, ktoré Daru nepotešili. „To, kedy a kde sme sa stretli prvýkrát, a ako sa to začalo, si necháme pre seba. Bolo to to najsilnejšie, čo som v živote zažil, a behom minúty som cítil, že si...“ napísal nedávno raper o Jasmine a reakcia Rolins nenechala na seba dlho čakať. „Mňa nemrzí, že zas miluje. Mrzí ma len to, keď svoj nový vzťah prezentuje tak, ako keby všetky tie pravé emócie prežíval prvýkrát práve teraz,“ priznala Dara exkluzívne Novému Času. Či tak skutočne zostanú priateľmi, zrejme vedia len oni dvaja.