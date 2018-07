Kam chodievajú celebrity dovolenkovať? Na luxus zabudnite, stretnúť ich môžete aj vy

K letu neodmysliteľne patria dovolenky a k nim aj obľúbené dovolenkové destinácie.

Kde najradšej oddychujú Twiinsky, Janka Hospodárová, Miko Hladký, Monika Hilmerová či Štefan Skrúcaný? Každý z nich sa zamiloval do iného kúta Zeme.

Speváčky Daniela a Veronika Nízlové (32): Vybláznime sa v Turecku

Turecko je obľúbenou letnou destináciou Slovákov, a tak nečudo, že svoje dovolenkové miestečko tam našli aj Twiinsky – Veronika a Daniela Nízlové. „Chodievame tam aj niekoľkokrát do roka. Najradšej máme Belek v provincii Antalya. Aj pred pár dňami sme sa odtiaľ vrátili.Jedlo je perfektné a my si tam každý deň dávame na obed ich národné jedlo gözleme. Placku plnenú zemiakmi a syrom potretú maslom a k nej kyslé mlieko ayran. Turecko je to naše naj,“ hovorí Veronika.

Tento rok sa ubytovali v hoteli Adam a Eva, kde nepočuť žiadny detský džavot, pretože je prístupný až od 16 rokov. „Je to taký párty hotel, takže sme si aj zatancovali. V Beleku sú najkrajšie turecké rezorty, kde chodia hrávať rôzne známe kapely a speváci. Teraz tam bola britská speváčka Rita Ora a tiež svetoznámy DJ Burak Yeter.“

Herečka Monika Hilmerová (43): Očarilo nás Portugalsko

Aj Portugalsko je krajinou, ktorá má turistom čo ponúknuť. Pýši sa nielen bohatou históriou, ale aj najdlhším mostom Vasca de Gamu (17,2 km) a najväčším kasínom v Európe, krásnymi širokými plážami, ale aj pobrežím so žltohnedými útesmi či bridlicovými skalami obmývanými tyrkysovým morom... A práve tu našla svoj raj na Zemi herečka Monika Hilmerová so svojím manželom, tanečníkom Jarom Bekrom. „K našim obľúbeným letným destináciám patrí prekrásne Portugalsko.priznáva herečka.

Herec Štefan Skrúcaný (58): Taliansko je istota

Taliansko si vybojovalo miesto medzi desiatimi najnavštevovanejšími destináciami sveta. A tak nečudo, že Štefan Skrúcaný našiel svoju srdcovku práve v tejto krajine. „Neviem si predstaviť leto a dovolenku bez Talianska.Takže sme tam každý rok. Kedysi sme chodievali do Toskánska a na Liguriu, ale posledné roky berieme s Erikou na dovolenky aj naše mamy, takže chodíme čo najbližšie, a to do Benátskeho zálivu. Máme tam vytypovaný príjemný rodinný hotel. Taliansko je istota. A keď sa nám podarí, tak si zimu skracujeme exotickou dovolenkou. Tento rok sa chystáme, ak sa to podarí, do Dominikánskej republiky,“ dodáva Skrúcaný.

Spevák Miko Hladký (45): Uchvátil ma podmorský svet

Egypt je rajom pre potápačov a skvostom podmorského života. Vďaka koralovým útesom tu nájdete flóru a faunu ako nikde inde na svete. A práve to fascinuje aj speváka Mika Hladkého zo skupiny Gladiátor. „Ak si mám vybrať letnú dovolenku, volím väčšinou európske destinácie. Veľmi ma však očaril Egypt. Má najkrajšie more, ktoré je ako stvorené na potápanie. Koralový útes sme mali priamo pred hotelovým komplexom a šnorchlovali sme takmer každý deň.. (smiech) Na druhej strane si však môžete vybrať z rôznych fakultatívnych výletov k úchvatným pyramídam alebo starobylým chrámom faraónov zahalených rúškom tajomstva,“ vyznáva sa zo svojich pocitov Miko.

Moderátorka Janka Hospodárová (42): Milujem Flamenco!

O Španielsku sa hovorí, že je turistický klenot. Ponúka viac 8 000 km pláží, mnoho historických a kultúrnych pamiatok a príjemných obyvateľov. A tak nečudo, že práve do tohto kúta Zeme sa zamilovala športová moderátorka Janka Hospodárová. „Mám rada severnú aj južnú časť Španielska. Aj keď sever pripomína našu prírodu a je nádherne zelený, je mi vzácnejší juh.Vraciam sa tam takmer každý rok. Španieli sú navyše takí prirodzení ľudia. Žiadni vyfešákovaní Taliani či namyslení Francúzi,“ vysvetľuje Janka. No predsa len je jedna vec, ktorú na Španielsku nemusí. „Je to korida - býčie zápasy. Verím, že raz pre ne v mojej obľúbenej krajine nebude miesto a pochopenie.“