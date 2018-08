Matka urobí všetko, čo si jej štvorročný syn zmyslí: Aby bol šťastný, pristúpila na radikálnu zmenu!

Synčekove želania plní do bodky!

Echo Allen (24) z Cambridgeshire v Anglicku je matka pod papučou. Svojmu synovi splní každé jedno jeho prianie, píše thesun.co.uk.

Malý Elliott má svoju mamu úplne v hrsti. Keď jej povedal, že chce súrodenca, Echo s partnerom ihneď začali pracovať na splnení želania ich syna. Mať súrodenca však nebola jediná podmienka, ktorú Elliott požadoval. Zaželal si rovno sestričku!

A čo by Echo pre svojho syna neurobila? Začala študovať literatúru, aby sa dozvedela, s pomocou ktorých polôh by sa im mohlo podariť splodiť dievča. Chvalabohu sa tak stalo a k Elliottovi sa rodičia tešia aj z dcéry. "V skutočnosti sme v tom čase nechceli druhé dieťa, ale keď to Elliott navrhol, začali sme sa snažiť. Tak to chcel," reaguje matka.

Ďalej vysvetlila, že ona, jednoducho, nevie povedať svojim deťom nie. "Nerada ich vidím plakať, nerada ich o niečo žiadam a tiež im nerada hovorím, že niečo nemôžu mať. Verím, že si zaslúžia všetko, o čo žiadajú," dodala.