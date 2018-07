Rodinný výlet sa skončil tragicky: Polárny medveď zabil Kanaďana († 31), zomrel pred dcérami ako hrdina!

Na severe Kanady prišiel o život muž, ktorý chránil svoje deti pred útokom polárneho medveďa. Aaron Gibbons († 31) bol s dcérami na výlete na ostrove Sentry v Hudsonskom zálive, 10 km od ich dediny Arviat.

Mal so sebou pušku, ale nechal ju v člne. Vtom sa zjavil medveď, ktorý postupoval smerom k jednému z detí.

Aaron povedal dcéram, aby utekali do člna a sám sa s holými rukami postavil medzi ne a medveďa. Ten ho roztrhal. Jedna z dcér zatiaľ rádiom z člna privolala pomoc. Všetkých, ktorí to volanie zachytili a počuli, premohli emócie. „Zomrel ako hrdina. Bolo to strašné počuť,“ povedal jeho strýko Gordy Kidlapik. „Boli sme hrozne bezmocní, keď sme počuli, ako jeho malá dcéra volá rádiom a plače svojej babičke tesne po tom, ako ho zviera zabilo,“ dodal.

Medveďa vzápätí zastrelil iný dospelý, ktorý prišiel na pomoc. Deťom sa fyzicky nič nestalo, no podrobnosti o nich nezverejnili. Vie sa len to, že všetky chodia ešte na základnú školu. Stretnutia s medveďmi sú v tejto oblasti na dennom poriadku, no k poslednému fatálnemu útoku došlo v roku 2000.