Záchranári v thajskej jaskyni bojujú o záchranu chlapcov s časom: Dostanú ich von, kým prídu dažde?

Preteky s časom! Záchranári sa v Thajsku snažia odčerpať čo najviac vody, aby mohli chlapcov uväznených v podzemí dostať von.

Od soboty sa však čakajú silné monzúnové dažde, ktoré jaskyňu opäť zaplavia!

Čerpadlá bežia na plný výkon a záchranári neúnavne naťahujú nové a nové hadice. Aj tak však hladina klesá len o 1,5 cm za hodinu. Za dva dni je to však nárast o 50 percent, to klesala len o 1 cm za hodinu. Jeden úsek sa im už podarilo odčerpať, stále však ostávajú nebezpečné miesta, kde siaha voda až po strop.

Cieľom je odčerpať ďalších 90 až 120 cm vody, potom by mohli chlapcov dostať von aj v záchranných vestách. Chlapci totiž nevedia plávať, a hoci sa učia používať potápačský výstroj, odborníci sa zhodujú, že by to bolo veľké riziko. V tme a v kalnej vode by ich mohla zachvátiť panika a ohrozili by aj svojho záchrancu. Na jednom mieste sa nedá plávať s fľašou na chrbte, treba ju tlačiť pred sebou. Inde sa zas pláva proti prúdu a cesta je veľmi kľukatá.

Pomoc ponúkli aj Česi

Dvanásť mladých futbalistov vo veku 11 až 16 rokov a ich 25-ročný tréner boli pod zemou uviaznutí deväť dní, kým sa k nim dostali prví potápači. Boli to Briti Rick Stanton a John Volanthen. Celá skupina je 4 km od vchodu do jaskyne, cesta tam trvala skúseným potápačom 6 hodín, naspäť išli 5 hodín.

Pri chlapcoch sú teraz príslušníci špeciálnych jednotiek thajského námorníctva, dvaja vojenskí lekári sa dobrovoľne prihlásili, že s nimi ostanú celý čas. Počkať, kým voda opadne, je podľa odborníkov najlepšie riešenie. Monzúny však môžu priniesť priveľké stúpanie hladiny, ktoré ohrozí aj miesto, kde momentálne sú. V jaskyni je veľmi teplo, až 30 stupňov a všade je vrstva klzkého bahna. Chlapci dostali termoizolačné deky a proteínové nápoje. Zatiaľ sú v dobrej nálade, na nových záberoch sa usmievajú a robia tradičný pozdrav so zopnutými rukami.

Výkonné čerpadlá od firmy Sigma, ktoré pumpujú 400 litrov vody za sekundu, ponúkla Thajsku aj česká vláda. Pripravené sú štyri kusy, ale dostať ich na sever Thajska si vyžiada náročnú logistiku. Thajská vláda na ponuku zatiaľ nereagovala.

Rizikové potápanie v jaskyni