Trpké priznanie kontroverznej slovenskej hviezdy po rokoch v šoubiznise: Spievajúci kaderník trpí vážnou chorobou!

Robil hudbu, staral sa o vlasy celebrít, no slávu napokon neustál. Spevák Martin Kittner (43) sa po rokoch v slovenskom šoubiznise rozhodol náhle stiahnuť do ústrania.

Exkluzívne pre Nový Čas prezradil nielen to, čo za týmto dramatickým krokom bolo, ale aj to, prečo bol nevyhnutný.

Kittner, ktorý sám seba označoval za spievajúceho kaderníka z východu, ešte pred pár rokmi zabával celý národ svojím extravagantným výzorom a skladbami, ktoré ľudia buď milovali, alebo nenávideli. Po rokoch na výslní však okúsil trpkú príchuť života. „Mám mániodepresiu, chorobu umelcov. Som na trvalom invalidnom dôchodku,“ priznal Novému Času Kittner. Choroba sa uňho rozvinula do takej miery, že niekedy dokonca nebol schopný vytiahnuť päty z domu. „Mal som stavy, že som z bytu ani nevychádzal,“ doplnil s tým, že dnes sa už so svojím ochorením naplno zžil. „Keď som v mánii, tvorím, využívam ju na kreativitu,“ prezradil Kittner, ktorý sa do svetla reflektorov plánuje vrátiť, a to so všetkou gráciou.

Ešte pred dvoma rokmi však myslel na najhoršie. „Od roku 2016 ma bombardovali Slováci, čo žijú v Amerike, že nemôžem prestať spievať, no ja som už vôbec nechcel spievať! Nechcel som sa k tomu vracať a odkazovali mi, nech so sebou niečo robím a schudnem,“ zdôveril sa nám. Pripustil, že v tom období doma naozaj nič nerobil, iba ležal, spal a priberal. „Z času na čas som išiel na nejakú privátnu akciu vystupovať, no ľudia sa čudovali: ,To je on? Toto je ten Kittner? Však má o 40 kíl viac,“ dodal spevák, ktorý sa s osudom bije každý deň a skutočnú cifru pribudnutých kíl si nechá pre seba.

Muzika a čivavy

V súčasnosti žije Kittner spolu s manželkou, dcérou a štyrmi malými čivavami v Košiciach. Hoci je invalid, na svojej kariére túži ešte popracovať. „Nahrávam štvrtý album, ide to pomaly, treba na to veľa sponzorov, lebo to nie je vôbec lacná záležitosť. Chcem tam mať 14 skladieb aj remixy najväčších hitov. Nech je to nadupané, tanečné, takú hudbu okrem mňa totiž na Slovensku nerobí nikto,“ odkázal svojim priaznivcom na záver.

Lieky sú nevyhnutné

Zlatica Bartíková, psychologička

Pri mániodepresii je raz v popredí depresia a inokedy bujará veselosť, ktorá sa nazýva mánia. Depresia sa prejavuje hlbokým smútkom. Manické obdobie je náročné pre okolie pacienta, lebo vtedy človek nehľadá pomoc, pretože je mu dobre. Je to duševné ochorenie, pri ktorom je narušená rovnováha v mozgu a užívať pravidelne lieky je preto nevyhnutné.