František († 25) sa zrútil z útesu v kameňolome na východe Slovenska: Zomrel pred očami kamarátov!

Scenéria ako vystrihnutá z Pokladu na Striebornom jazere. Zatopený kameňolom pri Skrabskom (okr. Vranov nad Topľou) láka zvedavcov svojou priezračnou tyrkysovou vodou, pripomína im známe Plitvické jazerá v Chorvátsku.

Skrýva však nebezpečne ostré útesy a až 25 metrov hlbokú vodu. Lom sa stal v stredu podvečer osudným pre Františka († 25), ktorý sa zo strmého brala zrútil do vody. Napriek včasnému zásahu hasičov sa ho nepodarilo zachrániť. Starosta upozorňuje, že v kameňolome platí prísny zákaz vstupu!

Miestna partia sa v stredu popoludní vybrala do lomu. Zrejme sa chceli osviežiť počas horúceho dňa. Podľa svedkov František († 25) vyšiel na skalu, no zrazu sa pošmykol a zrútil sa zo strmého útesu do hlbokej vody. Kamaráti ihneď privolali hasičov, zatiaľ čo sa ho snažili ratovať. „Na miesto dorazili hasiči z Hanušoviec aj potápači zo Záchrannej brigády Humenné. V neprístupnom teréne zostupovali po lane dolu. Telo bolo nájdené asi po hodine a pol,“ hovorí riadiaci dôstojník Vratislav Ihnát.

Nebohého stiahlo asi do osemmetrovej hĺbky. Napriek snahe záchranárov sa ho po náročnom transportovaní pomocou lán po strmom svahu na breh už nepodarilo zachrániť. „Lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie. Presné okolnosti prípadu budú známe až po nariadenej pitve,“ uviedla policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Starosta Skrabského varuje pred nebezpečenstvom hroziacim v lome, voda môže mať hĺbku až 25 metrov. „Je to stále dobývací priestor a súkromný majetok. Platí tam zákaz vstupu! Upozorňujú na to i tabule,“ hovorí Ján Mičko.