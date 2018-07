Odchod Ronalda z Realu Madrid je na spadnutie: Kto mu ponúka zárobok 120 miliónov?

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa podľa denníka O Jogo už dohodol s Juventusom Turín. Úradujúci taliansky majster údajne zaplatí Realu Madrid výkupnú klauzulu 100 miliónov eur.

Ronaldo si oblieka dres Realu deväť sezón a päťkrát ho doviedol k triumfu v Lige majstrov. Juventus sa zatiaľ naposledy tešil zo zisku najcennejšej európskej klubovej trofeje v roku 1996, odvtedy sa do finále prebojoval štyrikrát, no zvíťaziť sa mu nepodarilo. Podľa O Jogo pripravil pre päťnásobného najlepšieho svetového futbalistu roka zmluvu na štyri sezóny v hodnote 120 miliónov eur.

O tom, že presun Portugalčana do Serie A naberá reálne kontúry, svedčia aj informácie španielskeho denníka Marca, podľa ktorého si hľadá v Turíne dom. O odchode 33-ročného Ronalda zo španielskej metropoly sa špekuluje už dlhšie. So 451 gólmi historicky najlepší strelec Realu sa vraj dostal do sporu s prezidentom Florentinom Perezom po tom, ako odmietol podpísať nový kontrakt.

Juventus má veľmi dobré vzťahy s Ronaldovým agentom Jorgem Mendesom, ktorý s klubom spolupracoval na nedávnom prestupe obrancu Joaa Cancela z Valencie. Špekulácie o Ronaldovom prestupe sa začali šíriť, keď Portugalčan po víťaznom finále Ligy majstrov 2017/2018 uviedol, že "bolo veľmi pekné byť hráčom Realu Madrid."