Na trhu sa objavili nebezpečné krémy aj detské mydlá: Od týchto výrobkov ruky preč!

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred krémom na nohy, telovými krémami a mydlami na kúpanie pre deti.

Nebezpečné kozmetické výrobky nahlásili vo Fínsku a v Litve. "Je možné, že sa vyskytujú aj v Slovenskej republike," upozorňuje hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Nebezpečný je krém na nohy Daily Repair Cream od značky Footner, vyrobený vo Švajčiarsku. Predáva sa v 100 ml balení, krém je v kartónovej škatuľke bielej a ružovej farby s obrázkom popraskanej päty.

Pozor si treba dávať aj na telový krém Body Custard – Chocolate Souffle od značky Just Desserts, ktorý vyrobili v Spojenom kráľovstve. Výrobok má 250 ml a predáva sa v priehľadnom obale s uzáverom hnedej a čiernej farby.

Upozornenie platí aj pre telový krém Soft Udder Cream značky Biotanicus vyrobený v Holandsku. Nachádza sa v 250 ml bielom tégliku s modrým uzáverom.

Vo všetkých troch nezmývateľných výrobkoch sa nachádza zmes konzervačných látok methylisothiazolinone a methylchloroisothiazolinone. "Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb," poukazuje ÚVZ SR.

Problematické sú aj mydlá na kúpanie pre deti Badenpralinen od značky BadeFee, ktoré sú vyrobené v Nemecku. Výrobok má 140 g a pozostáva z malých výrobkov v tvaroch srdiečka, medvedíka, domčeka, prasiatka a iných. Pripomínajú bielu čokoládu. Každá figúrka je balená samostatne v plastovom vrecúšku a vložená do kartónovej škatuľky. "Kozmetický výrobok pripomínajúci potravinu nie je bezpečný, pretože má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ho zamenia s potravinou a v dôsledku toho ho môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva," zdôrazňuje ÚVZ SR.