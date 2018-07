Beštia v tele nežnej blondínky: Tínedžerka urobila strašnú vec, okamžite dostala doživotie!

Súd na východe Argentíny poslal v utorok na doživotie do väzenia devätnásťročné dievča, ktoré vlani dvoma výstrelmi z pištole zabila svojho priateľa.

Podľa miestnych médií ide o najmladšiu ženu, ktorá bola v histórii krajiny odsúdená na taký trest. Trest pre Nahir Galarzaovú, ktorý zatiaľ nie je právoplatný, vyvolal na sociálnych sieťach početné a rozporuplné komentáre.

Súd v argentínskom meste Gualeguaychú zdôvodnil svoj verdikt okrem iného tým, že obžaloba vyvrátila tézu obhajoby o náhodných výstreloch. Rovnako sa počas súdneho pojednávania preukázalo, že dievča malo s chlapcom vzťah. Obhajoba sa tiež snažila súd presvedčiť, že dievčina bola terčom násilia zo strany zavraždeného. Podľa denníka Clarín to ale bolo naopak.

Galarzaová zastrelila Fernanda Pastorizza († 20) vlani v decembri na ulici neďaleko svojho bydliska dvoma výstrelmi z pištole, ktorá patrila jej otcovi-policajtovi. Po čine dievča odišlo domov. Keď si pre ňu nasledujúci deň polícia prišla, k činu sa priznala. Tvrdila však, že pištoľ zobral Pastorizzo a že výstrely padli nešťastnou náhodou. Ak obhajoba neuspeje na odvolacom súde, bude môcť byť dievča z väzenia prepustené až po 35 rokoch, teda až keď bude mať 54 rokov.

V miestnych médiách i na sociálnych sieťach vyvolal prípad početné reakcie. Niektorí kritizovali napríklad to, že sa kauza nazýva podľa dievčaťa "prípad Nahir Galarzaovej", a nie podľa obete, ako to zvyčajne býva v prípadoch zabitia žien mužmi. Kritikom sa nepáči ani to, že dievča dostalo doživotie, zatiaľ čo niektorí muži za zabitie žien dostali nižšie tresty.

"Za vraždu Meliny Romerovej, Joel Fernándezovej dostali 13 rokov, pretože žili vo 'zlých rodinných pomeroch'. Pritom obete znásilnili, zdrogovali a potom zavraždili a hodili do potoka," napísala jedna z dievčat na sociálnej sieti twitter. "Mne sa zdá doživotie pre Nahir Galarzaovú skvelý, uvidíme, či teraz urobia to isté s machistami, ktorí zabíjajú každý deň jednu ženu," komentovalo verdikt na twitteri ďalšie dievča. Regionálne politička Carolina Piparová považuje verdikt za "exemplárny", násilie sa podľa nej musí trestať, nech je jeho páchateľom ktokoľvek.