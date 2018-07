Expremiér Fico sa pustil do iniciatívy Za slušné Slovensko: Sú to Sorosove deti

Sklamanie ľudí a hnev politikov. Organizátori protestov Za slušné Slovensko, ktoré vyvolala chladnokrvná poprava novinára Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27), sa rozhodli vstúpiť do politiky.

Podporili konkrétnych kandidátov na primátorov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách a vylúčili podporu straníkov. To sa stretlo s nevôľou opozície, ako aj ľudí na sociálnych sieťach. Čo si o tomto kroku myslia odborníci?

Iniciatíva Za slušné Slovensko predstavila troch konkrétnych kandidátov na primátorov Bratislavy, Nitry a Žiliny. Člen zoskupenia Juraj Šeliga hovorí, že sa prihlásili k ich vízii. „Uvedomujeme si, že môže nastať kritika, keď podporíme niekoho a môže nás to ťahať do politickej roviny. Od začiatku vyzývame ľudí, aby išli do politiky a my ich podporíme,“ vysvetľoval Šeliga. Nezávislých kandidátov podporujú preto, že tí stranícki majú za sebou svoj aparát.

„Za slušné by som považoval, ak by občianska iniciatíva zverejnila kritériá, po ktorých splnení by ľubovoľný kandidát mohol povedať, že ich splnil. Za vyslovene neslušné považujem to, ak si niekto uzurpuje právo ukazovať prstom, ktorý kandidát je jediný ten slušný,“ nebral si servítku pred ústa Igor Matovič. Ľubomír Galko z SaS tvrdí, že ide o hádzanie všetkých súčasných strán do jedného vreca. „Potrebujeme podať pomocnú ruku kandidátom, ktorí na začiatku svojej cesty podporu politických strán nemali vôbec istú,“ bránili sa po kritike organizátori. Rozhodnutie iniciatívy bolo vodou na mlyn pre Roberta Fica (53), ktorý sa pod tlakom ulice porúčal z postu premiéra.

„Došlo k neuveriteľnému demaskovaniu týchto organizátorov. Dnes sú v politike a sú v nej smiešni. Nech si založia Sorosovu politickú stranu, sú to Sorosove deti,“ povedal Fico. Šeliga tvrdí, že ide o klamstvo a hľadanie vnútorného nepriateľa. „Zastiera problém tým, že niekto tu o sebe povie: „Aha, ja som tu silný vodca, ostatní bojujú proti vám.“ Žiadne zahraničné peniaze sme neprijali, nikto nás neriadi. Všetky výdavky ľudia vidia na transparentnom účte,“ dodal Šeliga. Podľa politického marketéra Eduarda Poliaka Iniciatíva našla politickú skratku, ako pokračovať vo svojich aktivitách, no mali sa podľa jeho slov držať svojej misie, ktorá odrážala náladu po tragickej smrti novinára a jeho priateľky. „To, že sa začali priamo angažovať v politike, ich sympatickej aktivite uškodí,“ dodal Poliak.

Tomáš Koziak, politológ

- Je to prejav naivného politického amaterizmu. Vylúčiť straníckych kandidátov môže evokovať, že slušní kandidáti sa nachádzajú len mimo kandidátky politických strán, čo nie je pravda. Takýmto neuváženým krokom môžu vážne diskreditovať aj tie pozitívne snahy, ktoré iniciatíva predtým artikulovala. Poškodí to imidž nielen organizátorov, ale celej pozitívnej myšlienky, prečo ľudia vyšli do ulíc.



Zrada na ľuďoch

Ján Baránek, analytik

- Konfederácia biskupov Slovenska napríklad vždy pred voľbami vydá vyhlásenie, podľa akých hodnôt by sa mali ľudia pri voľbách rozhodovať, no nikdy nepodporí konkrétneho kandidáta. Organizátori mohli použiť podobný mechanizmus. Podporujú podozrenia, že v pozadí je niekto s politickými záujmami. Lebo to, čo robia, je politika. Časť protestujúcich ľudí to bude vnímať ako zradu.