Božia ruka Maradonu by dnes neprešla: S novinkou je FIFA spokojná

VAR. Najpoužívanejší termín ruských majstrovstiev sveta.

Videoasistent hlavného rozhodcu je prevratnou novinkou šampionátu. Fanúšikov však zatiaľ skôr rozdeľuje, ako spája. Jedni v nej vidia záruku ešte vyššej objektívnosti, tí konzervatívnejší tvrdia, že rozhodcovia si aj tak presadia svoje. Medzinárodná futbalová asociácia (FIFA) vyhlásila, že je s používaním videa nadmieru spokojná.

Škriniar si VAR pochvaľuje

V Taliansku máme túto videotechnológiu už zavedenú. Fungovala celú minulú sezónu. Zvykol som si. Je to lepšie. Futbal je spravodlivejší. Kontroverzné situácie na ihrisku si môžu rozhodcovia v pokoji prezrieť na obrazovke a správne sa rozhodnúť. Či už ide o nepekné zákroky, alebo filmovanie. Pomáha to rozhodcom aj futbalu.

VAR má stanovené presné kritériá, pri ktorých ho možno počas zápasu použiť. Zatiaľ medzi ne nepatrí napríklad simulovanie. „Systém slúži na to, aby sa predišlo jasným chybám zo strany rozhodcov. Do situácií, ktoré sú takpovediac na hrane, nezasahuje. To sú prípady, keď nejde o jednoznačnú penaltu alebo červenú kartu,“ vysvetľuje Glova.

V zápase Brazília – Kostarika nariadil holandský rozhodca Björn Kuipers pokutový kop. Po signále si išiel situáciu preveriť na obrazovku. „V prvej chvíli som bol aj presvedčený, že to penalta bola. Po zhliadnutí videa však Kuipers usúdil, že sa pomýlil a odvolal ju. Na šampionáte sa kopalo už vyše 20 penált a 12 či 13 z nich prišlo po vyhodnotení z videa. Keby rozhodcom nepomohol záznam a s pomocou techniky by ich dodatočne nenariadili, hovorilo by sa celý čas len o nich. Takto sa neriešia rozhodcovia, ale iba hra.“

Rozhodca si až po upozornení videoasistentom uvedomí, že jeho verdikt nemusel byť správny. „Pre rozhodcu je zlé, ak ho opravuje VAR,“ pripomína Glova. „Komisia to hodnotí ako jeho chybu. Našťastie je k dispozícii možnosť opravy, čo je len na dobro futbalu. Božská ruka Argentínčana Diega Maradonu by bola pri tejto technike ihneď odhalená.“

Glova považuje za negatívum VAR-u časové naťahovanie zápasov i reakcie hráčov, ktorí často nabádajú gestami rozhodcu, aby sa išiel pozrieť na video. „FIFA časom určite urobí dodatok k pravidlám, aby to nezneužívali. Napríklad napomenutím žltou kartou.“ Podľa slovenského rozhodcu bude VAR do dvoch rokov v Lige majstrov i v Európskej lige. „Možno čoskoro aj v našej. Aspoň na vybraných zápasoch.“