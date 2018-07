Habancová tri roky po smrti manžela: Novému mužovi sa nebráni! Má to však veľký háčik

Zdá sa, že najťažšiu skúšku v živote statočne prekonala! Exmoderátorke a súčasnej hovorkyni Bratislavskej župy Lucii Forman Habancovej (36) vzala rakovina pred tromi rokmi milovaného manžela Dávida Formana († 33).

Po tvrdej rane osudu zostala sama so svojou dcérkou Larou (4) a nového muža si k sebe nepustila. Sympatická mamička však Novému Času priznala, že novému vzťahu sa už nebráni, ale má to jeden háčik!

Habancová ovdovela v júli 2015 po tom, čo jej manžel Dávid († 33), s ktorým žila pätnásť rokov, podľahol rakovine. Rečiam o láske sa bránila a otázky o novom chlapovi so smutným výrazom v tvári len ticho pretrpela. Zdá sa, že Lucia udalosti, ktoré jej vohnali do očí potoky sĺz, konečne vytlačila a začína žiť ako bežná mladá žena.

„Ono ten čas, ani by som nepovedala, že je liečiteľ, alebo že sa to zahojí, prebolí, pretože človek nezabudne, ale naučí sa s tým nejakým spôsobom žiť a snaží sa ísť ďalej,“ vysvetlila Lucia, ktorá necháva otvorené dvere aj potenciálnemu priateľovi. „Je pravda, že sa tomu nebránim tak, ako na začiatku. Vtedy som povedala rezolútne nie,“ povedala hovorkyňa bratislavského VÚC. Záujemca o jej srdce však musí byť trpezlivý. „Človek je v jednom kole, tak to nemá čas riešiť. A muži majú predo mnou rešpekt,“ myslí si.

Lucia sa nedávno vrátila z dovolenky na Kréte. Dobyvatelia ale nemali šancu. „Malá bola môj plážový inžinier. Žiadni muži,“ zasmiala sa Lucia, ktorá s láskou spomína na otca svojej dcérky. „Môj manžel bol skvelý človek, takže keď je niekde tam hore, určite nám praje, aby sme s Larkou boli šťastné,“ dodala.