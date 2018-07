Kráske sa po bežnom zákroku zmenil život na peklo: Prečo musí mať pri posteli mrazničku?!

Paige Howitt (24) z britského Birminghamu žije v neustálej bolesti.

Pred siedmimi rokmi podstúpila rutinnú operáciu kolena, po ktorej sa u nej rozvinula neliečiteľná porucha nervov. Bolestivý syndróm spôsobuje, že nervové zakončenia sú akoby v ohni. Pociťuje bolesť a pálenie. ,,Je to neustály boj," cituje Paige Birmingham Mail. ,,Moji blízki vedia, akú bolesť prežívam. Je to akoby moje koleno horelo, akoby bolo neustále v ohni."

Paige sa stav zhoršuje v teplom počasí. ,,Neustále si na koleno prikladám ľad, rovno k posteli som si umiestnila mrazničku," hovorí. Pomocou v jej bolestiach by bola hyperbarická komora, v ktorej pacient vdychuje čistý medicínsky kyslík. Stojí však až 21 000 libier, mladá žena sa snaží peniaze vyzbierať prostredníctvom zbierok.

,,Viem, že futbalisti aj Kardashianky ich majú. Keby som mala aj ja svoju, môj život by sa zmenil. A mohli by do nej chodiť aj iní ľudia," povedala Paige. ,,Trpím kvôli môjmu syndrómu depresiami a úzkosťou, každý deň to mám chuť vzdať, lebo viem, že som minula všetky možnosti. Liek na môj problém neexistuje, ale môže sa mi uľaviť vďaka hyperbarickej komore," prosí ľudí o pomoc.

Ak by peniaze nevyzbierala, zvažuje mladá žena radikálne riešenie - zbaviť sa postihnutej končatiny, no aj na to musí našetriť. ,,Stálo by ma to 9000 libier v súkromnom zariadení, pretože britský národný zdravotný systém moju chorobu nelieči."