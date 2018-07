Smutného losa Luka v Utekáči potešili novinkou: Pre osamelého samca prichystali prekvapenie!

Konečne nie je sám. Chlpatý frajer Luke zo Švédska našiel svoj druhý domov v Utekáči (okr. Poltár). A teraz si zvyká na novú spoločnosť.

Losiu samičku Maiju priviezli z Lotyšska dobrovoľníci, ktorí sa snažia v našich horách opäť udomácniť toto nezvyčajné zviera, ktoré u nás v minulosti bežne žilo. Novú partnerku Luke prijal milo, ale závidí jej každé chutné sústo. Všetci dúfajú, že láska ho čoskoro privedie k väčšej zdvorilosti.

Po smutnom konci losej lásky prichádza nová. Po Zveroparku Žarnovica – Revištské Podzámčie, kde chovajú tieto zvieratá, ostali OZ Žito už len tri samce, ku ktorým potrebovali samice. „Z Lotyšského národného parku Gauja sa nám podarilo získať ročnú losicu Maiju. Pred dvoma týždňami sme sa vybrali po ňu. Samica sa už nachádza v Utekáči pri samcovi Lukovi a zvykajú si na seba. Prijal ju milo, preskúmali spolu terén, no teraz ju odháňa od potravy. Veríme, že do jesennej ruje sa skamarátia,“ uviedol Stanislav Bystriansky, predseda OZ Žito.

Členovia združenia pred takmer dvomi rokmi spolu s výskumníkmi z Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra v Nitre začali skúmať, či sú u nás losy schopné žiť tak ako pred 300 rokmi. Nejde pritom o prvú lásku týchto majestátnych zvierat na našom území po mnohých rokoch. Losí párik Merg a Embla sa vlani v máji po povodni dostal do voľnej prírody. Najprv sa im tam zhruba štyri mesiace dobre vodilo. Samička dokonca vo voľnej prírode priviedla na svet prvé mláďatko. Potom však losicu našli bez potomkov a so zranením. „Následne sme zaznamenali cez GPS signál z obojka, že sa samica tri dni nehýbe. Žiaľ, zabil ju medveď,“ povedal smutne Bystriansky.

Merga potom objavili so zraneniami od vlkov a vrátili späť do zvernice. „Mrzí nás, že ministerstvo životného prostredia, Štátna ochrana prírody a aj ministerstvo pôdohospodárstva majú k projektu len vlažný postoj. Čakali sme, pretože je to náš pôvodný druh, viac podpory,“ uzavrel Bystriansky. Mrzí ho, že sa u nás losy pre veľký počet vlkov a medveďov ešte stále neudomácnili, tak ako je to vo všetkých susedných krajinách.

Maija (1)

Pochádza z Lotyšska, narodila sa pred rokom 1. mája, preto dostala také meno. Má rada mrkvu, no šalát zje len vtedy, keď jej nič iné neostáva.

Luke (2)

Narodil sa vo Švédsku, najradšej si pochutnáva na ovsenej kaši, má rád novú frajerku Malju, no nesmie sa dotknúť jeho jedla.

Los mokraďový

Veľký kopytník z čeľade jeleňovitých. Má krátke lopatovité alebo vetvovité parohy.

Hmotnosť:

Samci: 300 – 500 kg

Samice: 200 – 350 kg

Vek: 20 – 25 rokov

Koncom 17. storočia bol na Slovensku vyhubený.