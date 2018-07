V Mlynkoch na Spiši namerali ráno 0 °C: Teploty pôjdu dramaticky nahor už čoskoro

Museli naložiť do pece napriek tomu, že leto sa oficiálne začalo už pred dvoma týždňami.

V Mlynkoch (okr. Spišská Nová Ves) nadránom v noci na pondelok zaznamenali mráz. Manželia Krempaskí v časti Havrania dolina o počasí v obci vedia svoje. Pred ich domom sa totiž roky starajú o meteorologickú stanicu a tiež merajú zrážky. Najviac mali v zime tri metre snehu, ale chladné počasie zaznamenávajú aj v lete. Prázdninujúce deti určite poteší, že podľa SHMÚ by teplota mala stúpať nielen v noci, ale aj cez deň.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pondelkové ráno bolo na viacerých miestach Slovenska veľmi chladné. Najchladnejšie bolo v Mlynkách, kde namerala automatická stanica SHMÚ len 0 °C. Veľmi chladné ráno bolo aj vo Vernári, kde bolo ranné teplotné minimum 0,4 °C. Zima však bola aj v iných lokalitách, 2,5 °C a menej zaznamenal ústav aj v Čiernom Balogu, Hornom Vadičove, Hrabušiciach, Novej Lehote, Pohorelej, Vyšnej Slanej, Starej Lesnej či Telgárte.

Anna Krempaská (74) sa v dome v Mlynkách, pred ktorým majú meteostanicu, aj narodila. „Pamätám si aj tuhé zimy, keď som chodila do školy pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, pri tuneli bolo až mínus 31 stupňov. Teraz je už teplejšie, ale nočný a ranný mráz nás trochu prekvapil,“ priznala dôchodkyňa. Stanicu obhospodaruje aj s manželom už 32. rok, dokonalý prehľad majú najmä o zrážkach. „Teploty meriame len ortuťovým teplomerom, lebo stanica prenáša aktuálne hodnoty len do centrály a my ich nevidíme.“

Jej manžel Augustín (79) dodáva, že v tejto časti Slovenska sú ľudia na chladné počasie zvyknutí. „Do mínus desať to ani za mrazy nepovažujeme, je to bežná teplota. Musíme sa na zimu zásobiť drevom. Ale uplynulú noc som prichystal v kuchyni trenírkovú teplotu, lebo som aj zakúril. Verte, práve júl a august sú u nás najchladnejšími mesiacmi v roku, lebo vtedy v domoch kúrime len sporadicky a vo vnútri býva chladnejšie ako vonku...“ smeje sa.

Z obce by sa však manželia neodsťahovali ani za nič. Nízke teploty im nerobia žiaden problém a obchádzajú ich aj choroby. „Nám zima nevadí, hoci teraz prišla aj v lete,“ s úsmevom svorne dodali. Okolo obeda už teplomer pred ich domom ukazoval príjemných 18 °C.