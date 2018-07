Rodina prehovorila o smrti Halenára: Táto otázka ostáva nezodpovedaná!

Rodina futbalistu Juraja Halenára († 35) je stále v šoku.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Teta bývalého skvelého futbalistu Juraja Halenára tvrdí, že jej synovec nikdy nejavil známky depresie. „Mal syna i peniaze, bol šťastný. Neviem, či ho trápila samota, alebo niečo iné,“ povedala pre Nový Čas so slzami v očiach. Hoci ešte nie je známa presná príčina smrti, podľa našich informácií sa polícia prikláňa k verzii, že išlo o samovraždu.

Na rozdiel od svojich spoluhráčov ale prekvapujúco zostal doma.

„Sú hráči, ktorí sa jednoducho boja prestúpiť do zahraničia. Ďuro bol jedným z nich. To by musel prísť Real Madrid, aby opustil Slovensko,“ vysvetlil športový riaditeľ Petr Kašpar, ktorý poznal Halenára vyše desať rokov z pôsobenia v Petržalke a v Slovane.

„Mal dobré ponuky. Napríklad od bukureštských klubov Steaua, Dynamo, Rapid či z nemeckej a talianskej druhej ligy. Pri niektorých rokovaniach som bol s ním. Nechcel ísť von. Nebol ten typ, ktorý by vyhľadával zmenu prostredia. Vonku sa musí hráč vedieť o seba postarať. Je vystavený iným tlakom, mal by ovládať cudzí jazyk,“ dodal Petr Kašpar.

Rodina, fanúšikovia a známi sú plní otázok. A tá hlavná je: Prečo, Juraj?