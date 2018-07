Slovenka pracuje v obchode s hračkami, rodičom posiela štipľavý odkaz: 5 vecí, ktoré ma neskutočne štvú!

Komentár Slovenky je reakciou na chýbajúcu slušnosť u ľudí, s čím sa pravidelne stretáva.

Tabuľa hanby na Facebooku je priestorom, kde sa ľudia môžu doslova vyžalovať. Spravila tak aj táto Slovenka pracujúca v obchode s hračkami. Na sociálnej sieti zverejnila svoj postreh na margo správania sa rodičov.

"Pracujem v jednej predajni hračiek na Slovensku a bola by som rada, keby si po tomto príspevku niektorí vstúpili do svedomia.

1. Naša predajňa susedí s obchodným domom, kam chodia bežne rodiny nakupovať a my slúžime týmto “vzorným” rodičom ako úschovňa pre ich deti. Milí rodičia, uvedomujete si, že sme predajňa a nie detský kútik, v ktorom sa môžu vaše deti hrať? Takýmto konaním dochádza často k poškodeniu hračiek, ktoré by ste si určite ani vy nechceli v takom stave zakúpiť. Takisto my predavačky nie sme opatrovateľky. Nie sme zodpovedné za vaše deti (stalo sa nám, že s nami zákazník robil bordel zato, že jeho dieťa odišlo z predajne hľadať ho, minuli sa a MY sme boli na vine, že sme nevedeli, kam jeho dieťa odišlo). Haló!!! Sú to vaše deti a ak sú vám na príťaž a ak si na ne neviete dať pozor, nechoďte s nimi nakupovať!



2. Jedlo! To naozaj nepoznáte tú slušnosť, že do žiadneho obchodu sa s jedlom nechodí? Deti bežne všetko chytajú, chcete si potom kupovať tovar špinavý od čokolády? Ale však čo tu budeme o deťoch hovoriť, keď vy sami väčšina z vás) vojdete so zmrzlinou do obchodu a keď vás človek slušne upozorní, ešte sa budete tváriť urazene, čo po vás chceme. Predstavte si, ono to býva nalepené na predajniach, že je zakázané vstupovať do nich s jedlom.

3.Dnes sme to my dospelí, ktorí sa zdravia deťom? Hm... tak to do budúcna dúfam, že takéto dieťa nevychovám... Zle zmýšľam? Lebo ja som sa s týmto ešte veru nestretla.5. A teraz príde taká malichernosť! Cenovky. Ak čokoľvek kupujem ako dar, neviem ako vy, ale ja si dokážem dať ceny dole a nežiadam to od predavačky (ak sa človek ponáhľa, chápem a rada pomôžem úplne bez problému), aleVerte mi, že ak použijete tú druhu vetu, tak vám rada vyhoviem.A na záver: Je úplne v poriadku, že sa s mojím názorom niekto nestotožňuje.