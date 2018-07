Strašidlo v koži brazílskej fanúšičky: Pohľad na ňu vás zamrazí

Na tribúnach vo viacerých ruských mestách môžeme počas MS vo futbale vidieť množstvo krásnych fanúšičiek, ale aj presný opak. To, čo však uvidíte teraz, nie je možné vidieť hocikde.

Honor najstrašidelnejšej fanúšičky patrí Ane Luize dos Anjos Garcezovej, prezývanej aj Animal (Zviera, pozn. red.). Brazílčanka sa snaží posielať energiu "Kanárikom", no futbalová verejnosť sa na ňu díva ako na čudo. Odieva sa do farieb a vzoru brazílskej vlajky, nosí parochňu a tvár sa jej trblieta. A nakoniec, hrôzostrašný pohľad do očí, kde má dve futbalové lopty.