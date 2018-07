Základná škola v Lamači súčasťou unikátneho programu: Žiaci si vyskúšali špeciálny druh učenia

Pokrok vo vzdelávaní! Slovenská technická univerzita je jedným z autorov projektu, ktorý prináša do výučby moderné technológie.

V rámci celoeurópskeho programu Horizont 2020 Newton testovala žiakov za pomoci virtuálnej reality. Do testovania sa zapojilo až 7 krajín, jednou z prvých, ktoré si to pred prázdninami vyskúšali bola práve základná škola v Lamači.

Hlavnou myšlienkou projektu je motivovať žiakov k vzdelávaniu modernými technológiami. Do testovania v ZŠ Lamač sa aktívne zapojili traja učitelia, ktorí vedcom z univerzity pomohli preniesť klasické učivo z kníh do moderných aplikácií. ,,Pomocou virtuálnej reality žiakov prenášame na miesta po celom svete a využívame pri tom 360 stupňové videá,“ hovorí projektový manažér z STU Marek Vančo (31).

,,Rozhodne im nechceme brať texty, iba sme sa rozhodli zvoliť tento doplnkový nástroj, ktorý by žiakov v škole viac motivoval,“ vysvetľuje Vančo. Virtuálna realita by mala byť pre učiteľov pomôckou popri klasických metódach. ,,Tento proces výučby by nemal nahradiť klasickú formu vzdelávania, ale mal by zjednodušiť vysvetľovanie novej látky,“ uzavrel Vančo. Siedmaci v Lamači boli prví, ktorí si moderné vyučovanie vyskúšali na vlastnej koži. ,,Na platforme sa mi pracovalo veľmi dobre, bavilo ma to a páčilo sa mi, že sa nás snažia učitelia motivovať k učivu,“ prezradila žiačka Natália Miklošiová.

,,Skúšala som aj okuliare na virtuálnu realitu, kde som stála na Moste Tower Bridge a skutočne som sa cítila, ako keby som tam fyzicky bola,“ dodala. Žiaci mohli vo vzdelávaní aj experimentovať. ,,Najviac sa mi páčila hra na Geografii, kde sme pobehovali vo vesmíre po slnečnej sústave,“ dodal nadšený Matej Prinke (13) z Bratislavy.