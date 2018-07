Tyran z Považia: Nahú družku priviazal reťazou k rebríku a mlátil ju päsťami do tváre

Tyrana z Trenčianskeho kraja, ktorý bol sedemkrát súdne trestaný, Krajský súd v Trenčíne nedávno poslal za mreže na šesť rokov. Družke niekedy ubižoval aj celú noc!

Muž z Považia bol taký žiarlivý, že takmer rok najmenej raz do týždňa - vždy keď si vypil - svojej partnerke vulgárne nadával, fackoval ju a bil päsťami do tváre. Vyhrážal sa jej, že ak nepríde za ním, dá ju zabiť, hodí ju po kamión a podpáli jej dom. Neraz musela žena držať v ruke lopatu, pričom tyran tvrdil, že jej pôjde do lesa vykopať hrob.

Utrpenie ženy sa stupňovalo. Jednu noc ju vyzliekol a približne 10 minút mlátil železným kutáčom a metlou po celom tele. Potom jej ruky zviazal opaskom, v tmavej komore ju železnou reťazou priviazal k rebríku a tam ju bil päsťami do tváre. Keď ráno dobitá žena chcela odísť, postavil pred dvere práčku, ktorú sekerou rozmlátil. "Aj ty takto skončíš!" kričal tyran na dobitú družku, ktorá po vyčíňaní partnera musela ísť k lekárovi na ošetrenie.

Okresný súd v Novom Meste na Váhom poslal tyrana do väzenia na 7,5 rokov a uložil mu ochranné protialkoholické liečenie. Obžalovanému, ktorý sa na súde priznal a svojej konanie oľutoval, sa trest zdal prísny a podal odvolanie. Trestný senát odvolacieho Krajského súdu v Trenčíne, ktorému predsedal sudca Roman Hargaš, tyranovi vymeral trest 6 rokov. Rozsudok je právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať.