Po teplých dňoch nastáva extrémna zmena: Na väčšine Slovenska očakávajte prízemný mráz

Na väčšine Slovenska sa môže ráno objaviť prízemný mráz. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webstránke, kde v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.

Platí do rána do 6.00 h pre všetky kraje. Mráz by však nemal byť vo východnejších a juhozápadných okresoch. Na väčšine územia by však mohla teplota klesnúť na 0 až -3 stupne Celzia.

"Vo výške 5 centimetrov nad povrchom sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -3 - 0 stupňov Celzia," informuje SHMÚ. Takýto prízemný mráz predstavuje podľa meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny.