Pochod homosexuálov rozhádal SNS a Most: Danko vyjadril svoj názor veľavravným činom

Ďalšie leto, ďalšia kríza? Medzi koaličnými partnermi zo SNS a z Mosta-Híd to opäť vrie. Tentoraz ich rozdeľujú práva homosexuálov.

V Bratislave sa o dva týždne chystá pochod Pride na ochranu práv párov rovnakého pohlavia a podpredseda SNS Anton Hrnko (63) verejne vyzval verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú (55), aby sa na akcii nezúčastnila. Patakyová však odvetila, že príde, a zastali sa na jej aj bugárovci, ktorí ju do funkcie nominovali. Čo si o najnovšej roztržke myslí Smer?

Hrnko je presvedčený, že organizátori pochodov len zneužívajú existenciu týchto komunít na šírenie „neoliberálnej genderovej ideológie“. „Jej cieľom je rozloženie klasickej rodiny, ktorá vždy v minulosti bola a stále je základom usporiadanej spoločnosti a stabilného štátu,“ vyjadril sa Hrnko, ktorý odmieta, aby pochod podporovali štátne orgány. „Preto by sme neradi videli osoby ako pani ombudsmanku Patakyovú a zástupcov jej úradu na tomto podujatí, najmä, ak bola pani ombudsmanka zvolená do svojho úradu aj hlasmi SNS a pred voľbou nám dala záruky, že tieto ideológie nebude podporovať,“ dodal Hrnko. „Práve verejná ochrankyňa práv ako nezávislý ústavný orgán má chrániť ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu, obzvlášť zraniteľných skupín,“ odpísali z jej úradu.

Patakyovej sa zastal aj Most-Híd. „Demokraticky zmýšľajúci predstavitelia politických strán nemajú vo zvyku klásť ultimátum. Most-Híd zdôrazňuje, že ombudsmana hlasy žiadnej strany nezaväzujú ani k účasti, ani k neúčasti na Dúhovom Pride,“ povedala hovorkyňa strany Klára Debnár. „Rozumiem kolegom zo SNS, predsa len pani ombudsmanku niekto volí. Spoločnosť je v danom prípade rozdelená, a ak má mať dostatočnú dôveru občanov, tak by mala trošku vnímať tento stav a v tejto fáze jej aktivitu nevnímam úplne pozitívne,“ povedal podpredseda poslaneckého klubu Smer Miroslav Číž (64).

Inak to vidí smerácka europoslankyňa Monika Beňová (49). „O 15 dní bude Dúhový Pride. Tak sa zas pre nedostatok schopnosti riešiť to, kvôli čomu bol do Národnej rady nepochopiteľne zvolený poslanec Hrnko, rozrečnil o ombudsmanke a jeho očakávaní. Keď chce poslanec Hrnko zachraňovať rodiny, tak nech konečne zabezpečí, aby ženy neboli týrané, aby ľudia mali dôstojný plat za prácu, aby deti dostali poriadne vzdelanie a samoživiteľky nemuseli roky čakať na výživné pre deti,“ nedávala si servítku pred ústa Beňová.

Danko zriadil kaplnku

V boji proti liberálnym hodnotám nezaháľal ani predseda SNS Andrej Danko, ktorý dal v hudobnej sále Bratislavského hradu zriadiť kaplnku. „Kaplnku, kde sa dá sadnúť, pokloniť sa, porozmýšľať . Verím, že kaplnka sa stane miestom, ktoré pomôže všetkým nájsť správnu cestu. Verím, že politika sa zmení a nebude to už teatrálny cirkus liberálnych hodnôt, ale že to bude to, na čom má byť Slovensko postavené, a to je kresťanská viera,“ rozcítil sa Danko. Nečudo, že jej zriadenie zacvakal poslanecký klub SNS. „Pán Danko by si mal prečítať ústavu. Tam je napísané, že Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo,“ myslí si nezaradený poslanec Martin Poliačik.

Práva LGBTI rozdeľujú aj opozíciu

„Pani Patakyová je ochrankyňou práv občanov a zúčastňuje sa na akciách, kde má dojem, že práva občanov sú nenapĺňané. Pán Hrnko by si mal prečítať zákon, ktorý hovorí o nezávislosti ombudsmanov,“ povedal pravidelný účastník pochodu Martin Poliačik.

Otvoriť galériu Boris Kollár. Zdroj: Peter Korček/ Život

„Myslím, že by tam nemala ísť a zúčastňovať sa na takýchto veciach ako ombudsmanka. Je to dosť vážna téma LGBTI, aj my s tým máme problém. Kto chce, nech si tam ide, ale určite by tam nemal ísť ombudsman alebo ministri. Homosexuáli nie sú u nás týraní, ani nie sú potlačované ich občianske práva, ani spoločnosť s nimi nemá problém,“ povedal k účasti Patakyovej na Pride líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.