Veronika Velez-Zuzulová relaxovala pri golfe: Hneď po pôrode sa vrátim na lyže!

Dobre naladená a oddýchnutá. Bývalá skvelá slalomárka Veronika Velez-Zuzulová (33) sa v piatok predstavila netradične na golfovom ihrisku na Táľoch.

Bola aktérkou Business Golf Tour 2018, hoci tento šport jej zatiaľ až tak neprirástol k srdcu. Posledné týždne si užívala hlavne v kruhu rodiny, no čoskoro sa presunie už do Francúzska, kde zotrvá až do pôrodu.

Veronika sa na februárových ZOH rozlúčila s veľkým lyžovaním a onedlho prezradila, že je tehotná. S manželom Romainom Velezom budú mať syna. „Meno pre syna už máme vybrané, ale neprezradím ho. Tehotenstvo si užívam, sú to najkrajšie chvíle. Ešte ma nejaké mesiace čakajú... Zatiaľ zvládam všetko dobre, manžel je tiež veľmi šťastný,“ teší sa najlepšia slovenská slalomárka v histórii, ktorá žezlo už odovzdala Petre Vlhovej. Vzhľadom na tehotenstvo momentálne preferuje hlavne prechádzky, no v piatok sa odhodlala k tréningovej hodine golfu.

„Som začiatočník a neviem si k nemu nájsť cestu. Je to o cite a ja mám radšej dynamickejšie športy, no možno príde vek, keď sa všetko spomalí a aj ja budem na vlnovej dĺžke ako je golf. Manžel ho má rád a raz to možno teda bude naša spoločná aktivita,“ usmiala sa Veronika.

Počas aktívnej kariéry si vždy dávala pozor na jedálniček. Po ZOH si dopriala viac, no teraz sa opäť snaží obmedzovať. „Dávam si už pozor a konzumujem zdravo, keďže po skončení kariéry som mala chuť dopriať si všetko a jedla som od výmyslu sveta. Už ma to však prešlo a musím myslieť aj na dieťa. Predsa len sme dvaja,“ dodala Velez-Zuzulová. Momentálne pracuje na svojej knihe a zariaďovaní domácnosti, keďže počas kariéry sa vraj u nich všetko točilo len okolo lyžovania. K nemu sa však chce hneď po narodení syna vrátiť.

„Vo Francúzsku sa konajú významné preteky učiteľov lyžovania, ktoré sa môžu ísť až po ukončení kariéry, a chcem tam ísť. Povedala som si, že budem trénovať len pre seba, lebo lyžovať na zjazdovke len ako turista ma až tak nebaví. Takže sa dám buď na skialpinizmus, alebo mi manžel postaví bránky,“ dodala Veronika, ktorá čoskoro odcestuje do rodnej krajiny manžela a zostane tam až do pôrodu. Teší sa aj na jednu z etáp Tour de France, keďže sa pôjde priamo pri ich dome a Petra Sagana tak uvidia z okna. Na Slovensko sa už ako mamička opäť vráti až v decembri.