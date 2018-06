Julia Roberts dovolenkuje na Havaji: Vďaka manželovi žiarim šťastím

Julia Roberts (50), ktorú mnohí nenazvú inak ako Pretty Woman, si užíva dovolenku na Havaji. Spoločnosť jej robí manžel Daniel Moder (49) a ich deti - dvojičky Hazel a Finn (13) a Henry (11).

Niet divu, že Julia vyzerá na svoj vek úžasne, keď má po boku muža, o ktorom prezradila: „Pred tým, ako som ho spoznala, som myslela len na seba. Bola som sebecký rozmaznaný fagan, ktorý točil filmy. No teraz, keď premýšľam nad tým, čo robí môj život takým skvelým, aký je, a vďaka čomu žiarim, je to on. Môj manžel.“ Julia a Daniel sú manželmi už 16 rokov.