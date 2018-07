Legendárny Jean Paul Belmondo sa takmer nestal hercom: Lákala ho úplne iná profesia

K letu patria dobré filmy. Našťastie slovenské aj české televízie zostávajú verné tomuto zvyku. A tak si znova radi po ikstý raz pozrieme dobrodružné či komediálne príbehy v podaní veľkých hercov, ktorí nás zabávajú už desaťročia.

Medzi najväčšie hviezdy a hrdinov filmového plátna nepochybne patrí Jean-Paul Belmondo (85). Práve on odštartuje náš nový seriál Hrdinovia tohto leta.



Veľký herec sa narodil 9. apríla 1933 do umeleckej rodiny na parížskom predmestí, jeho otec bol známy sochár Paul Belmondo a matka Madeleine Reinaud-Richard maliarka. V tínedžerskom veku lákal Jeana-Paula najmä šport – box a futbal. V rohovaní bol fakt dobrý, v rokoch 1948 - 1950 ukončil tri zápasy knokautom súpera. Napriek úspechom z boxu vycúval, lebo sa zľakol, keď videl, ako sa mu následkom rán mení tvár. Oveľa neskôr to vysvetlil inak v jednom rozhovore: „Na to, aby ste sa stali boxerom, musíte byť hladný a nahnevaný. A to nebol môj prípad...“

Do futbalu ho dotlačila mama, keď chodil v Paríži na lýceum. Osobne prišla za riaditeľom a povedala: „Môj syn je lajdák. Dajte ho teda do bránky!“ Lenže túžba stať sa hercom komediantom, bola u Belmonda silnejšia ako láska k športu, hoci vďaka nemu si vybudoval fyzickú odolnosť, ktorá sa mu v neskorších rokoch tak veľmi zišla.