Lídri EÚ sa dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku: Oficiálne to potvrdia až o pár dní

Lídri krajín EÚ sa v piatok na summite v Bruseli dohodli na predĺžení ekonomických sankcií uvalených na Rusko v súvislosti s anexiou Krymu a podporou separatistov na východe Ukrajiny.

Oznámila to agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa EÚ. Rozhodnutie o predĺžení sankcií o ďalších šesť mesiacov, teda do konca januára budúceho roka, by malo byť oficiálne potvrdené v najbližších dňoch. Opatrenia postihujú ruský bankový, finančný a energetický sektor.

Podľa Rádia Slobodná Európa (RFE/RL) sa lídri EÚ dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku počas nočných rokovaní. V nadchádzajúcich týždňoch tento krok oficiálne schvália veľvyslanci členských krajín EÚ.

Na predĺženie sankcií vyzvali účastníkov summitu francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Svojich kolegov predtým informovali o stave implementácie minskej mierovej dohody, ktorá by mala ukončiť konflikt na východe Ukrajiny. Ani jedna zo strán však jej ustanovenia zatiaľ plne neimplementovala.

Európska únia zaviedla sankcie voči Rusku v lete 2014 a odvtedy ich opakovane o šesť mesiacov predlžuje. Platnosť tých súčasných mala vypršať 31. júla. Sankcie by boli zrušené, ak by EÚ dospela k záveru, že Rusko dodržiava minskú mierovú dohodu z roku 2015.