Panama sa za predvedený výkon hanbiť nemusí: Tunisko sa bálo o výsledok!

Futbalisti Tuniska vyhrali vo štvrtkovom dueli 3. kola G-skupiny MS 2018 v Saransku nad Panamou 2:1.

Tunisania otočili skóre v druhom polčase a v tabuľke obsadili tretiu priečku. Ani jeden z tímov už nemal pred zápasom šancu postúpiť do osemfinále. Panama sa v Mordovia Aréne ujala v prvom polčase vedenia, keď si po strele Joseho Luisa Rodrigueza loptu do vlastnej siete zrazil Yassine Meriah. Tunisko po zmene strán strhlo víťazstvo na svoju stranu, po dvoch vydarených kombináciách sa presadili Fakhreddine Ben Youssef a Wahbi Khazri. Postup z G-skupiny si vybojovali Belgicko a Anglicko.



Panama - Tunisko 1:2 (1:0)

Góly: 33. Meriah (vlastný) - 51. F. Ben Youssef, 66. Khazri. ŽK: Avila, Gomez, Tejada - Sassi, Badri, Chaalali. Rozhodovali: Shukralla - Tulefat (obaja Bahr.), Al Marri (Katar), 37.168 divákov.

Panama: Penedo - Machado, R. Torres (56. Tejada), Escobar, Ovalle - Barcenas, Godoy, Gomez (46. Cummings), Avila (81. Arroyo), J. Rodriguez - G. Torres

Tunisko: Mathlouthi - Naguez, Bedoui, Meriah, Haddadi - Sassi (46. Badri), Skhiri, Chaalali - F. Ben Youssef, Khazri (89. Srarfi), Sliti (76. Khalil)



Súboj dvoch bezbodových tímov mal od začiatku slušné tempo, ale do šancí sa ani jeden z aktérov nedostával. Tunisania mali herne mierne navrch, no cez obranu súpera sa dlho nevedeli presadiť. Brankár Peneda zasiahol až v 19. minúte, keď ho k tomu prinútila hlavička Bedouiho po centri z pravej strany. Afričania mali územnú prevahu a trpezlivo čakali na svoju príležitosť. Panamčania sa viac spoliehali na brejky a po polhodine hry otvorili skóre. V 33. minúte si strelu J. Rodrigueza tečoval do vlastnej bránky Meriah. O šesť minút neskôr mal vyrovnanie na hlave F. Ben Youssef, po centri Haddadiho ale tesne minul priestor troch žrdí. Na konci prvého polčasu ešte Khazri vystrelil z voleja nad a tomu istému hráčovi zlikvidoval v nadstavení ďalšiu šancu brankár Penedo.

Tunisania vstúpili do druhej časti opäť aktívne v snahe čo najskôr vyrovnať a dočkali sa v 51. minúte. Pohľadnú akciu zakončil po ideálnej prihrávke Khazriho presnou strelou F. Ben Youssef - 1:1. Už o dve minúty si mohol autor vyrovnania gólovú radosť zopakovať, po rýchlej akcii a ponúknutej výhode od rozhodcu mu ale veľkú šancu zmaril nohou brankár Penedo. Tunisanov potom vyľakalo ošetrovanie brankára Mathlouthiho, pretože na striedačke nemali pre zranenia pripravenú náhradu, ale pokračoval v hre a jeho spoluhráči v 66. minúte otočili skóre. Na konci ďalšej vydarenej kombinácie bol Khazri - 1:2. V 73. minúte sa Panamčania chvíľku tešili z vyrovnania po presnej strele Barcenasa, no rozhodca predtým odpískal faul útočiaceho hráča. Paname ešte mohol zachrániť aspoň bod v nadstavení Godoy, ale Tunisko si tesný náskok udržalo a so šampionátom sa rozlúčilo víťazstvom.