Veľké zmeny pohotovostí od 1. júla: Kde vám pomôžu, keď to budete najviac potrebovať?

Viete, kde budete mať pohotovosť? Už 1. júla sa systém ambulantnej pohotovostnej služby zmení, ale ani včera neboli obsadené všetky pevné body novej siete.

Ministerstvo zdravotníctva ubezpečuje, že všetko bude tak, ako má byť. Kde vám pomôžu, keď budete potrebovať pomoc?

Od 1. júla na Slovensku malo fungovať 75 ambulantných pohotovostí pre dospelých a 61 pre deti a dorast. Nebude to tak. V niektorých regiónoch sa nenašiel nik, kto by službu prevádzkoval. Ministerstvo zdravotníctva ubezpečuje, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa zachová. „Pokrytých bude 85 až 92 percent pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby. To znamená, že týchto bodov bude viac ako doteraz a ambulancia pohotovostnej služby bude aj na miestach, kde doteraz nebola,“ povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Najhoršia situácia je vo východnej časti Nitrianskeho kraja a na juhu Banskobystrického kraja. V okresoch Zlaté Moravce, Krupina, Lučenec, Poltár a Detva v júli nebude pohotovosť pre dospelých ani pre deti.

S čím vás vezmú

výrazné zhoršenie zdravotného stavu po ordinačných hodinách vášho lekára

vysoká horúčka, ktorú sa nedarí znížiť bežnými liekmi ani zábalmi

intenzívna bolesť, najčastejšie brucha alebo hlavy

nedostatočné zavodnenie organizmu (po vracaní či hnačke)

náhle problémy s dýchaním

neutíšiteľný plač dieťaťa

Pozor: Na pohotovosť nechoďte, keď máte dlhotrvajúci kašeľ, nádchu, dlhotrvajúce mierne bolesti brucha či krátkodobú redšiu stolicu.

Tip: Pri život ohrozujúcej zmene zdravotného stavu musíte ísť na urgentný príjem alebo zavolať záchrannú zdravotnú službu.

Ako to bude fungovať

lekársku službu prvej pomoci (LSPP) 1. júla nahradí ambulantná pohotovostná služba (APS)

v pracovných dňoch bude otvorená od 16.00 do 22.00, cez víkend od 7.00 do 22.00

za návštevu zaplatíte 2 €, len po úraze, ktorý nesúvisí s alkoholom či drogami, neplatíte nič

Lekári žiadali o zmenu 15 rokov

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva

Otvoriť galériu Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva. Zdroj: anc

Nový systém fungovania ambulantných pohotovostí odstráni riziko ohrozenia zdravotného stavu pacienta vyplývajúce z doterajšieho systému lekárskych pohotovostí, v rámci ktorého prichádzalo k neúmernému preťažovaniu lekárov. Stávalo sa, že lekári pracovali celý deň pred pohotovostnou službou, večer pokračovali pohotovosťou a ráno zase ambulovali