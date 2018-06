Úprimná Slaninková v exkluzívnom rozhovore: Pikoška o vzťahu s Tatarom!

Najväčšia opora.

Pre slovenského hokejového útočníka Tomáša Tatara (27) je ňou už roky priateľka Lucia Slaninková (23). Vicemiss z roku 2013 obetovala pre hráča Vegas Golden Knights rozbehnutú kariéru modelky.

„Nemyslím si, že to bola láska na prvý pohľad. Moja sestra bola do Tomáša kedysi zaľúbená a jeho plagáty viseli po celej izbe. Pamätám sa, ako som sa jej smiala, že koho to tam má. Bolo to také mladé ucho, nezarastené. Po čase zmužnel a potom som sa doňho zaľúbila ja,“ povedala exkluzívne pre Nový Čas víkend Lucia Slaninková.

Nedávno si s Tatarom užili krátke voľno spolu s českou hokejovou legendou Jaromírom Jágrom a jeho priateľkou Veronikou Kopřivovou. „S Veronikou sme kamarátky, poznáme sa dlho. Boli akurát vo Vegas, tak sa mi ozvala. Išli sme spolu na výlet na lodi po jazere. Bola veľká sranda, obaja sú to veľmi príjemní ľudia,“ prezradila Slaninková.

