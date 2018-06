Nočná dráma na slovenských železniciach: Rýchlik plný cestujúcich sa zrazil s rušňom!

Takúto noc vo vlaku by nechcel zažiť nik. Cestujúci v rýchliku R 800 zažili nad ránom poriadnu drámu, po ktorej si už spánok vo vlaku nemali šancu vychutnať.

Vo štvrtok o 1.15 hod. totiž došlo k zrážke rýchlika R 800 s rušňom posunujúcej zálohy. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenky Ivanovej, k zrážke došlo pri vychádzaní rýchlika zo stanice Plešivec. Pri zrážke nedošlo k zraneniu osôb.

"U osôb zúčastnených na dopravnej ceste vlaku bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Vzniknutá škoda doposiaľ nie je známa," hovorí Ivanová, pričom polícia sa bude nehodou aj ďalej zaoberať. "Železničná doprava na hlavnom ťahu do Košíc bola prerušená do 5.20 hod. Pre cestujúcich bola do tohto času zabezpečená náhradná

autobusová doprava v úseku Slavec jaskyňa – Tornaľa," uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková. "Príčiny zrážky sú predmetom vyšetrovania, ale podľa prvotných zistení príčinou bola zle postavená vlaková cesta," doplnila Pavlíková.