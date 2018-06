Sara ležala v objatí s 15-mesačnou dcérkou: Stačila malá nepozornosť a jej dieťa zomrelo hroznou smrťou!

Obrovská tragédia! Matka spala vedľa svojej malej dcérky, keď sa prebudila, dievčatko bolo mŕtve.

Britka Sara Talbot zažila najhoršiu nočnú moru každého rodiča. Žena si ľahla do postele so svojou 15-mesačnou dcérkou Ameliou, ani vo sne by jej nenapadlo, že po prebudení už svoje dieťa živé neuvidí.

Sara našla v posteli svoje dieťa bez známok života, okamžite preto zavolala záchranku. "Zabila som ju, však?" spýtala sa rozrušená žena záchranárov. Tí po príchode na miesto už nemohli nič urobiť a skonštatovali smrť dieťaťa. Na brušku malej Amelie našli lepkavú látku a a taktiež stopu po náplasti. Náplasť držala v ruke matka, ktorá lekárom povedala, že ju malo dievčatko nalepenú na brušku, informuje britský denník Daily Mirror. "Musela sa na ňu nalepiť," vysvetľuje zronená žena.

Napokon vysvitlo, že Sara mala na tele prilepenú fentanylovú opioidnú náplasť proti bolesti, ktorá je silnejšia ako morfium, píše Daily Mirror. Náplasť sa tak mala v istom momente dostať na kožu jej dcérky a vypustiť liek do jej organizmu. Toxikologické testy odhalili fentanyl v krvi dievčatka. Látka môže podľa odborníkov spôsobiť problémy s dýchaním, nízky krvný tlak a aj záchvaty, kómu či smrť.

To, ako presne sa dostala náplasť na telíčko dieťaťa, je stále predmetom vyšetrovania. Polícia však predpokladá, že k nešťastiu mohlo dôjsť, keď matka s dcérou ležali spolu v objatí. Náhla strata anjelika zasiahla celú rodinu. Ameliina matka si smrť dcérky bude vyčítať do konca života.