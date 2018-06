Rodičia nechceli mať z 11-ročného syna gaya: Z toho, čo mu urobili, budete mať zimomriavky!

Rodičia v snahe zastaviť ich syna pred homosexualitou zašli do úplných krajností.

Mnoho ľudí si aj v dnešnej dobe nepraje mať doma homosexuálne orientované dieťa a dá sa povedať, že v roku 1998 to bolo ešte nežiaducejšie. Tento druh výchovy je však v každom smere poriadne extrémny.

Rodičia vtedy 11-ročného chlapca nútili pozerať sa na ich sexuálny styk a neskôr ho mali donútiť k sexu s jeho nevlastnou matkou. Chlapec sa obrátil na políciu, no keďže jeho otec klamal, neuverili mu.

Po rokoch neskôr opäť skontaktoval úrady a tie už oboch rodičov zadržali. "Mnohí sa možno budú pýtať, prečo až teraz. No tak dlho mi trvalo, kým som nabral odvahu prežiť si to znova. Ak sa tento príbeh dostane aspoň k jednej osobe, bude mi to stačiť," vyjadrila sa podľa Dailystar obeť.

Sudca Lamb v Readingu obvinil nevlastnú matku z neľudského zaobchádzania s dieťaťom, z nemravného zaobchádzania a útokov. Za mrežami tak strávi 9 rokov. "Jediné, po čom chlapec túžil, bola pozornosť, a vy ste to využili," vyjadril sa sudca. Otec sa k viacerým skutkom priznal už pri zadržaní, kedy sa vyjadril, že svojho syna "chcel mať normálneho." Za mrežami tak strávi 6 rokov.